Maracanã x Ceará ao vivo pelo Campeonato Cearense 2024; siga transmissão

Maracanã e Ceará duelam neste domingo, 21, às 17h30min (de Brasília), pela 1ª rodada do Campeonato Cearense 2024. O confronto será realizado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza–CE. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da rádio O POVO CBN .

Veja escalações de Maracanã e Ceará

Maracanã

4-3-3: Leo Recife; Igor Ribeiro, Guilherme, Ray Cardoso e Matheus Maranguape; Rogerio, Dedé e Patuta; Indio, Vinicius Canindé e Junior Mandacarú. Técnico: Júnior Cearense.

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Lourenço, Lucas Mugni e Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Saulo Mineiro. Técnico: Vagner Mancini.

Como chegam Maracanã e Ceará para o jogo

Em seu terceiro ano consecutivo na elite do Campeonato Cearense, o Maracanã deseja repetir, em 2024, a campanha que realizou no estadual de 2023. Na edição passada, a equipe bicolor chegou até as quartas de finais e garantiu calendário cheio para a atual temporada.

A equipe de Vagner Mancini, por sua vez, tem como principal objetivo no primeiro semestre a conquista do Estadual para interromper a sequência de títulos do arquirrival Fortaleza. O Alvinegro de Porangabuçu não levanta o troféu do Cearense desde 2018.