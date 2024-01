Com metas iguais na competição, Caucaia e Barbalha fecham a 1ª rodada do Cearense

Com metas iguais de permanência na Série A do Campeonato Cearense, Caucaia e Barbalha dão o pontapé inicial na competição nesta segunda-feira, 22 quando se enfrentam às 20 horas, no estádio Raimundão, em Caucaia. O jogo marca o fim da primeira rodada do certame estadual.

Com transmissão da FCF TV, a partida terá como narrativa duas equipes que não esperam grande protagonismo no certame, mas que desejam surpreender. A Raposa Metropolitana deseja garantir calendário cheio para a temporada de 2025. Ou seja, conquistar vaga na Série D e Copa do Brasil do próximo ano através do Estadual 2024.

Com os pés no chão, a Raposa da Região do Cariri chega para a disputa com o objetivo de permanecer na Série A, mas a comissão técnica, comandada por Márcio Allan, revela que o verdadeiro sonho do elenco— reformulado para 2024— é conquistar uma vaga para a Copa do Brasil do próximo ano. Para ter chances, o clube precisa alcançar as semifinais do torneio.