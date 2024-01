Com objetivos similares, Iguatu e Atlético-CE se enfrentam pela 1ª rodada do Cearense

Equipes jogam neste domingo, 21, às 17 horas, no estádio Morenão, em Iguatu, com transmissão da FCF TV e da TV Ceará

O segundo dia de abertura do Campeonato Cearense se inicia neste domingo, 21, às 17 horas, quando Iguatu e Atlético Cearense se enfrentam no estádio Morenão, em Iguatu, no terceiro jogo do certame estadual. As duas equipes entram em campo com um objetivo similar: surpreender no torneio.

O mandante, Azulão, quer chegar pelo terceiro ano seguido nas semifinais do 'Manjadinho'. A equipe chega com o status de campeão da Copa Fares Lopes do ano passado e por pouco não chegou à fase de grupos da Copa do Nordeste deste ano, em que foi eliminado para o ABC nas penalidades, em um confronto dramático pela segunda etapa das eliminatórias da competição. Na primeira fase, o time havia superado o CSA-AL nos pênaltis.

O Atlético Cearense chega na estreia com uma grande mudança de ares. Saindo do ciclo comum de treinadores brasileiros, a Águia da Precabura contratou o português João Carlos Moura para assumir o comando técnico da equipe. O clube, que tem como referência o centroavante Ari — que também o dono —, almeja, no mínimo, repetir a campanha do Estadual do último ano, quando foi até as quartas.