Adversários na estreia do Estadual, Maracanã e Ceará se enfrentaram apenas uma vez de forma oficial

Ceará e Maracanã se preparam para o início do Campeonato Cearense de 2024. Logo na primeira rodada, as equipes se enfrentam no estádio Presidente Vargas, na tarde do próximo domingo, 21, às 17h30min. Na história, é a segunda vez que ocorre o embate entre os clubes. A primeira partida entre o Vovô e o Azulão foi em 2023, também pelo Estadual.

Na temporada anterior, o Alvinegro levou a melhor ao vencer a partida contra a equipe maracanauense por 2 a 1. Os gols da vitória do Ceará foram marcados por Janderson e Jean Carlos, enquanto Hudson diminuiu para o Maracanã. O jogo aconteceu no dia 28 de janeiro e marcou a terceira rodada da fase de grupos do Cearense.

Antes mesmo da bola rolar na rodada inicial da competição, os dois clubes já começaram a disputar a partida fora de campo. Isso ocorreu pois houve solicitação de mudança de local pelo time que detém o mando de campo – no caso, o Maracanã –, a equipe queria transferir a partida para o estádio Almir Dutra, em Maracanaú.