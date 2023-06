Jogadoras de Fortaleza e Ceará embarcam no mesmo voo para treinos do Brasil sub-17

As atletas Mirela Rodrigues, do Fortaleza, e Fernanda, do Ceará, embarcaram juntas na manhã desta quarta-feira, 28, no aeroporto da capital cearense, para se apresentar à seleção brasileira sub-17. Além de utilizarem o mesmo voo, elas sentaram uma ao lado da outra.

No dia 14 deste mês, Rosana Jatobá, treinadora do time feminino do Brasil na categoria, convocou 26 atletas para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, que será entre 28 de junho e 9 de julho. A lateral-esquerda Mirela, de 16 anos, e a zagueira Fernanda, de 15 anos, estão entre as selecionadas.

Sobre o assunto Ex-Ceará, Luvannor encaminha retorno a clube da Moldávia para jogar a Champions League

Distância para o G4 aumenta e Ceará encara Avaí pressionado por vitória na Série B

Lucas Crispim, do Fortaleza, comemora gol contra o Palestino: "Dedicar ao meu filho"

Vojvoda analisa vitória do Fortaleza e elogia João Ricardo: "Uma das chaves da partida"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na atual temporada, Mirela assinou o primeiro contrato profissional com o clube do Pici. Fernanda, por sua vez, disputou 10 jogos pelo time principal do Alvinegro de Porangabuçu.

“É uma sensação indescritível, uma emoção gigante e estou muito feliz por estar realizando meu sonho, que é representar a Seleção Brasileira. Só tenho a agradecer a Deus, minha família e a toda comissão técnica do Fortaleza”, comemorou Mirela, quando convocada.

"A sensação de estar na Seleção Brasileira com apenas quatorze anos é muito incrível. Eu não esperava isso. Em vivenciar tudo isso muito nova. Só tenho a agradecer ao Ceará pela oportunidade. Estou muito ansiosa para esse momento na Seleção, mas vai dar tudo certo. A minha expectativa está muito boa e que Deus nos abençoe", disse Fernanda.