Duelo entre Ceará e Fortaleza no sábado, valendo o título do Campeonato Cearense, marca o último encontro entre os treinadores como adversário nesta temporada

Pela quinta e última vez neste ano, Gustavo Morínigo e Juan Pablo Vojvoda serão adversários na beira do gramado. O duelo de pranchetas entre os treinadores estrangeiros de Ceará e Fortaleza, além de valer um importante título estadual, também representa o desfecho de um embate tático acirrado, cujo cenário atual assemelha-se a um jogo de xadrez.

Utilizando o esporte de tabuleiro como analogia, Vojvoda foi quem conseguiu, no primeiro duelo da decisão, mover melhor suas peças. Naquela ocasião, a vitória do argentino por 2 a 1 foi uma espécie de “xeque”, terminologia utilizada no enxadrismo que indica uma ameaça ao Rei. Neste cenário, a missão de Morínigo será, no segundo e decisivo encontro, buscar soluções para virar o jogo ao seu favor.

Antes da bola rolar na última semana, entretanto, o contexto em que os dois times iam ao campo era diferente. O comandante paraguaio do Vovô chegava para o duelo com 100% de aproveitamento contra o Fortaleza, com três vitórias consecutivas, uma delas na semi da Copa do Nordeste, que resultou na classificação do time de Porangabuçu à final regional.

E exatamente por esse retrospecto e superioridade do Ceará que Vojvoda precisou buscar alternativas para mudar o roteiro quase idêntico dos jogos anteriores: início avassalador do Vovô com gols rápidos. Para isso, a organização tática e a estratégia traçada foram fundamentais. O argentino abriu mão do 3-5-2 e escalou a equipe no 4-4-2, recuou as linhas de marcação para antes do meio-campo e, antes de se preocupar em atacar, focou em defender.

Nesta dinâmica, Vojvoda fortaleceu os lados do campo e neutralizou a principal força do Ceará no setor ofensivo, Erick e Janderson. Com o controle das ações quando não tinha a posse da bola, o Fortaleza naturalmente passou a encontrar situações interessantes no ataque e foi efetivo para convertê-las. E nesta dinâmica, destaque para a dupla de volantes formada por Sasha e Caio Alexandre, que dominaram o meio, deram suporte para construção e ainda foram os responsáveis pelos gols do Tricolor.

Pelo menos para essa partida, Vojvoda encontrou uma solução e certamente deve repeti-la no sábado. Agora é a vez de Morínigo mover as peças. Com uma semana livre de jogos, o paraguaio teve tempo para analisar e pensar em um contragolpe para a ideia do treinador tricolor. No primeiro jogo, a falta de criatividade do Vovô para explorar outras situações no campo que não fosse pela direita com Erick é um problema que precisa — e deve — ser corrigido.

Para isso, fortalecer o meio-campo pode ser uma alternativa interessante. No plantel, além de Castilho, que também pode atuar como segundo volante, o comandante alvinegro possui Chay e Jean Carlos como opções. Ter um jogador com característica de distribuição de jogo, de passes verticais e lançamentos pode ser uma opção interessante a ser tentada por Morínigo.

Sobretudo, o principal objetivo e missão do treinador paraguaio é de conseguir criar condições no confronto que induzam a marcação do Fortaleza a, de alguma forma, se preocupar com outros setores. Assim, consequentemente, haverá mais espaços a serem explorados pelo Vovô. É uma questão de encontrar equilíbrio em suas forças e não concentrá-las somente em um ou dois jogadores.

Independente de quem vença, é certo que teremos um desfecho justo e digno na Arena Castelão.

Duelos entre Morínigo e Vojvoda em 2023:

Ceará 2 x 1 Fortaleza - Fase de grupos do Campeonato Cearense

Ceará 2 x 0 Fortaleza - Fase de grupos da Copa do Nordeste

Fortaleza 2 x 3 Ceará - Semifinal da Copa do Nordeste

Fortaleza 2 x 1 Ceará - Final do Campeonato Cearense

