Com sentimentos distintos, os capitães Tinga e Pagnussat buscam taça do Cearense

Os dois jogadores serão adversários neste sábado, 8, na Arena Castelão, em busca do título do Campeonato Cearense de 2023

De um lado, Tinga, ídolo absoluto e um dos pilares do processo de ascensão do Fortaleza, do outro, Tiago Pagnussat, que já participou de grandes feitos com a camisa do Ceará e retornou em 2023 sob a missão de reerguer o time. Capitães, os jogadores terão, neste sábado, na Arena Castelão, a chance de levantar a cobiçada taça do Campeonato Cearense, cuja façanha representa diferentes sentimentos para os dois.

Para Tinga, é a chance de consolidar uma passagem histórica pelo Pici. No Tricolor desde 2018, o jogador participou ativamente de todos os quatro títulos estaduais conquistados nos últimos anos e pode, ao lado do Romarinho, ser o único entre os atletas do plantel do Fortaleza a ter o status legitimado de pentacampeão — que esteve presente em todas campanhas.

Há, ainda, um outro sentimento em jogo para Tinga. Com proposta do Cruzeiro, a final do Campeonato Cearense no sábado pode ser o último embate do atleta com a camisa vermelho-azul-e-branco. Em números, o duelo contra o Ceará representa a 270ª partida do lateral-direito e a chance de alcançar o oitavo troféu pelo Leão, já que, além dos estaduais, o gaúcho também venceu a Série B de 2018 e a Copa do Nordeste de 2019 e 2022.

Para Tiago Pagnussat, é a chance de continuar uma história vitoriosa interrompida em 2021, quando o zagueiro deixou o Vovô após ser campeão invicto da Copa do Nordeste e protagonizar uma ótima campanha na Série A do Brasileirão, que culminou na classificação à Copa Sul-Americana, feitos estes conquistados na temporada de 2020.

Com a ausência de Richardson, a braçadeira de capitão estará com Tiago, que exerce um papel interno de liderança importante. O jogador, mesmo ciente do cenário complicado do Ceará no início deste ano, marcado por um recém rebaixamento e diversos fracassos em 2022, se dispôs a vir para o Vovô com o intuito de reerguer e resgatar a autoestima da torcida. Levantar a taça será, para o defensor, um momento simbólico que representa este sentimento.



