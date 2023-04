FCF divulga áudios e vídeos das análises do VAR no jogo de ida da final do Cearense

Na manhã desta quinta-feira, 6, a Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou as falas dos árbitros durante as checagens do VAR no confronto de ida da decisão do Estadual

A Federação Cearense de Futebol (FCF), por meio da Comissão de Arbitragem, divulgou na manhã desta quinta-feira, 6, os áudios e os vídeos das análises do árbitro de vídeo (VAR) no jogo de ida da final do Campeonato Cearense de 2023. Nesta partida, realizada no último sábado, 1º de abril, o Fortaleza venceu o Ceará por 2 a 1 na Arena Castelão.

Segundo o revelado pela Comissão de Arbitragem da FCF, o VAR foi utilizado em cinco oportunidades, sendo três delas relacionadas aos gols marcados por ambas as equipes. As outras duas checagens aconteceram no gol anulado do Fortaleza por impedimento e no pênalti marcado para o Ceará no final da partida.

Checagem do primeiro gol do Fortaleza

Nesta oportunidade, o VAR, através do árbitro Pablo Ramon Gonçalves, realizou apenas uma checagem protocolar. Ele usou as câmeras para averiguar situações desde a origem da jogada até a conclusão de Lucas Sasha, autor do gol no minuto 23.

“Braço recolhido, disputa ombro a ombro. Não tem falta, tá? Disputa normal, ombro a ombro”, disse Pablo sobre a dividida de Caio Alexandre com Erick no começo da jogada. “Claramente peito e ombro”, completou o árbitro sobre toque de Galhardo para Sasha. “Wilton, gol confirmado, ok?”, finalizou.

Checagem do gol anulado de Lucero, do Fortaleza

O Fortaleza chegou a ampliar o placar ainda na primeira etapa do jogo, mas o assistente assinalou impedimento do zagueiro Emanuel Brítez antes de Juan Martín Lucero empurrar a bola para o fundo das redes. Pablo Ramon checou o lance e confirmou a decisão de campo: “Ok, pode confirmar. Impedimento confirmado.”

Os jogadores do Leão até chegaram a reclamar sobre um desvio em um atleta do Ceará no meio da jogada, mas Wilton Pereira Sampaio, árbitro de campo, explicou: “Ele não corta de forma deliberada. Conta como desvio. Só se ele tiver clara intenção de tirar.”

Checagem do segundo gol do Fortaleza

Repetindo o protocolo realizado no gol de Lucas Sasha, o VAR apenas verificou as situações desde o começo da jogada para ter certeza de que nenhuma infração foi cometida. O árbitro Pablo Ramon confirmou o tento de Caio Alexandre após uma rápida análise.

“Não é um contato faltoso, não tem movimento do braço. Ele não empurra e não puxa. Tudo ok, gol checado e gol confirmado. Não segura, não empurra e não puxa. É um contato natural de jogo”, explicou Pablo sobre a disputa de Bruno Pacheco com Erick no começo da jogada.

Checagem de pênalti para o Ceará

Próximo do final da partida ocorreu o lance mais polêmico do Clássico-Rei. O zagueiro Titi, do Fortaleza, acertou a bola com o braço esquerdo após disputa com o jogador adversário. O árbitro Wilton Pereira Sampaio deixou o lance seguir, mas, após revisão no VAR, voltou atrás com a decisão e assinalou pênalti para o Ceará.

“Wilton, sugiro revisão para possível pênalti. O jogador está com o braço acima da linha do ombro, anti-natural, depois do cruzamento”, disse Pablo Ramon (VAR).

Após analisar as imagens, Wilton confirmou a penalidade a favor do Ceará: “Pênalti dado de Titi. Sem cartão, ok?”.

Checagem do primeiro gol do Ceará

Por fim, o VAR realizou mais uma checagem protocolar. Os árbitros analisaram as imagens para verificar qualquer possibilidade de infração na execução do pênalti, que foi cobrado e convertido por Danilo Barcelos.

“Toque único. Gol confirmado”, afirmou Pablo Ramon.

