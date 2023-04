Clássico-Rei tem princípio de confusão no túnel para os vestiários após a partida

O Clássico-Rei deste sábado, 1°, registrou, ao final da partida, um novo princípio de confusão entre jogadores. Nas imagens de transmissão e também captadas pelo Esportes O POVO, é possível ver uma correria de atletas do Ceará e do Fortaleza ao túnel de acesso. Conforme relatado, alguns jogadores brigaram nas vias de acesso aos vestiários, mas a situação logo foi apaziguada.



Procurados pelo Esportes O povo, Thiago Galhardo, do Fortaleza, e Danilo Barcelos, do Ceará, não souberam explicar ou detalhar o episódio.

No penúltimo Clássico-Rei, válido pelas semifinais da Copa do Nordeste, já houve um princípio de confusão entre os atletas. Após o jogo, o zagueiro do Ceará, Tiago Pagnussat, chegou a relatar em coletiva que os jogadores do Fortaleza haviam, na ocasião, tentado "de certa forma, humilhar" os jogadores do Vovô.

Também em coletiva no dia seguinte, Tinga respondeu ao defensor alvinegro classificando a fala como "infeliz" e acentuando que o Fortaleza "nunca vai menosprezar o adversário".





Veja vídeo do princípio de confusão:

