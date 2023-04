Ídolos de Fortaleza e Ceará, Rinaldo e Magno Alves apostam em atacantes para decidir clássico

Jogadores marcantes da história do Leão e do Vovô, os ex-atacantes comentaram sobre o Clássico-Rei deste sábado, válido pelo jogo de ida da final do Cearense

Pela quarta vez em um pouco mais de três meses, Fortaleza e Ceará entrarão em campo para medir forças. Desta vez, os dois rivais vão se enfrentar pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Cearense. A bola rola às 16 horas deste sábado, 1º de abril, na Arena Castelão, com mando de campo do Tricolor.

O Esportes O POVO entrou em contato com dois ídolos históricos de Fortaleza e Ceará para repercutir sobre o Clássico-Rei decisivo do estadual. Rinaldo e Magno Alves, dois importantes personagens do Tricolor e Alvinegro, respectivamente, sabem bem como vencer este tipo de duelo.

O “Homem-Raio”, apelido dado de forma carinhosa a Rinaldo, acredita que por se tratar de um clássico o confronto está nivelado. O ex-atacante torce para que o Fortaleza faça uma boa partida e, por consequência, conquiste a vitória. Ele ainda elencou dois motivos que serão fundamentais para o Tricolor sair com o resultado favorável.

“Por se tratar de clássico, fica tudo nivelado. Clássico se decide em detalhes. Espero que o Fortaleza realmente possa fazer uma boa partida e com uma grande vitória. O que vai ser fundamental, principalmente para o Fortaleza ganhar é o time estar inspirado e ter mais acertos do que erros”, afirmou o ex-camisa 9 do Leão.

Rinaldo ainda palpitou sobre quem será o responsável por decidir o Clássico-Rei a favor do Fortaleza. O ídolo tricolor destacou o centroavante Juan Martín Lucero, que vive boa fase na equipe de Vojvoda.

“Acho que hoje, no plantel do Fortaleza, têm muitos jogadores decisivos. Tem um elenco recheado de qualidade, principalmente no ataque. Tem o Lucero, que está vivendo uma grande fase. Um jogador que define bem as jogadas.”

Lucero tem sido o principal atacante do Leão do Pici nos últimos jogos. O atacante argentino já possui 13 participações diretas em gols em 16 partidas disputadas na atual temporada. Ele balançou as redes dez vezes e distribuiu três assistências.

Magno Alves, o Magnata - como foi apelidado carinhosamente pelos torcedores alvinegros -, aposta em um jogo bonito na tarde deste sábado, 1º. Assim como Rinaldo, o ídolo do Ceará também deixou o palpite sobre quem será o jogador decisivo do confronto e apostou em Erick.

“Creio que será um jogo bonito de se ver. Têm alguns jogadores, mas eu aposto no Erick (para decidir o clássico). É não parar o ritmo, ter equilíbrio e fazer o gol, ou gols tendo as oportunidades.”

Os números de Erick, jogador destacado por Magno Alves, têm chamado atenção. O atacante possui média de uma participação direta em gol por jogo. O camisa 11 disputou 17 partidas na atual temporada, marcou sete gols e distribuiu dez assistências.

