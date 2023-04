Fortaleza e Ceará abrem decisão do Campeonato Cearense no Castelão

Com mando do Tricolor, primeiros 90 minutos da final do Estadual serão disputados a partir das 16 horas deste sábado, 1°. Quem vencer leva vantagem de jogar por empate na volta

Fortaleza e Ceará iniciam hoje neste sábado, 1°, a partir das 16 horas, no Castelão, a decisão que é aguardada desde a final do Campeonato Cearense do ano passado. Há mais que um simples título Estadual em jogo. A disputa é por hegemonia.

A busca por um pentacampeonato inédito na história do clube move o Tricolor, que se conquistá-lo se equipara à quantidade máxima de títulos locais consecutivos conquistados pelo maior rival e ainda o supera na quantidade geral de taça do Estadual — ambos possuem 45 troféus do Cearense.

O Alvinegro, por sua vez, quer manter o status que possui de único pentacampeão do Estado e, se desbancar o arquirrival, passa novamente à frente na contagem geral de títulos do 'Manjadinho', situação que elevaria a moral e daria credibilidade a uma diretoria de futebol renovada, que busca reerguer o time após uma queda de divisão no Campeonato Brasileiro.

Acrescente-se a isso o fato do Clássico-Rei de hoje ser o segundo consecutivo de uma série de três que será disputada em dez dias. A proximidade das partidas e a importância do que está em jogo fazem desse duelo, que já é importante por si só, mais especial.

O Ceará chega com um clima de mais confiança. O Vovô eliminou o Tricolor da Copa do Nordeste há três dias e venceu todos os Clássicos-Rei da temporada, sem ficar atrás do placar em nenhum momento. Para o duelo, Gustavo Morínigo não deve contar com o volante Caíque Gonçalves, com problema na parte posterior da coxa direita.

Ele também não poderá usar o atacante Álvaro e o meia Pedro Lucas, que chegaram após o período de inscrições para o Campeonato Cearense. Em contrapartida, deve ter o zagueiro David Ricardo novamente, recuperado de uma virose.

Do lado do Fortaleza, Thiago está livre para jogar e tanto ele como os demais atletas têm sede de vitória no clássico. Em relação ao jogo do meio de semana, o Tricolor terá um desfalque a menos. O lateral-esquerdo Lucas Esteves treina com o elenco desde quinta, 30, e deve ser opção para Vojvoda. De fora, em recuperação de lesão, estão Pedro Rocha, João Ricardo, Guilherme e Silvio Romero.

Em busca de uma nova fórmula, o técnico do Leão deve fazer mudanças na formação inicial e até mesmo no esquema tático. O Fortaleza pode abrir mão de Tomás Pochettino e colocar três volante no meio, além de retomar uma linha de quatro inicial.

Não há vantagem para nenhum dos times nesta final, mas se houver vencedor no primeiro duelo, este briga por empate no jogo da volta, próximo sábado, 8. A arbitragem para a partida é quase toda de fora, com nomes que estiveram em dezembro do ano passado na Copa do Mundo, no Catar. Ainda assim, o Fortaleza tentou vetar o árbitro escalado para o VAR (Pablo Ramon Gonçalves), mas não foi atendido. O mando deste duelo é do Tricolor.



Fortaleza x Ceará

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga (Dudu), Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco (Brítez); Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules; Moisés (Romarinho), Calebe e Lucero. Téc: Vojvoda

Ceará

4-2-3-1: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo (Luiz Otávio) e Willian Formiga; Richardson e Arthur Rezende; Erick, Guilherme Castilho e Janderson; Vitor Gabriel. Téc: Morínigo

Local: Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 1º/4/2023

Horário: 16 horas

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-GO/Fifa

Assistentes: Bruno Pires-GO/Fifa e Bruno Boschilia-PR/Fifa

VAR: Pablo Ramon Gonçalves/RN

Transmissão: TV Cidade, DAZN, Canal Nosso Futebol, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO

