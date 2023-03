Vojvoda projeta final do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ceará: "Será difícil"

Leão disputará a sua sexta decisão consecutiva do torneio estadual. Em cinco finais disputadas, a equipe venceu quatro

O Fortaleza se classificou para a final do Campeonato Cearense 2023 ao vencer o Ferroviário por 4 a 0 em jogo de volta da semifinal. Em coletiva após o confronto, o técnico Vojvoda projetou a final contra o Ceará. O treinador afirmou que o título estadual é um objetivo do Tricolor do Pici, mas ressaltou a dificuldade da decisão.

“Sabemos que o Campeonato Cearense é um objetivo importante. Para o clube, para o torcedor e para os jogadores. Ano passado, quando o time ganhou, já falavam do Estadual deste ano. Estamos conscientes da importância, mas sabemos o quanto será difícil”, disse.

O duelo será decidido em jogos de ida e volta. O Leão disputará a sua sexta decisão consecutiva do torneio estadual. Em cinco finais disputadas, a equipe venceu quatro: 2019, 2020, 2021 e 2022. As três primeiras foram diante do rival Ceará e a última contra o Caucaia. O único vice-campeonato neste período ocorreu em 2018, quando foi derrotado duas vezes pelo Vovô.

Moisés voltou a ser relacionado para uma partida após mais de dois meses fora devido a uma fratura no pé direito. Em coletiva, o comandante tricolor ainda revelou que o atacante treinou apenas 10 minutos com os companheiros no dia anterior à partida.



