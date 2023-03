FCF define datas e horários das finais do Campeonato Cearense entre Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza decidirão o Campeonato Cearense 2023. A Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu as datas dos dois jogos das finais do Estadual. O Alvinegro de Porangabuçu chega á decisão após derrotar o Iguatu, enquanto o Tricolor do Pici superou o Ferroviário.

O confronto de ida acontecerá no dia 1º de abril, um sábado, às 16 horas, com mando de campo do Leão. O duelo decisivo de volta está marcado para o dia 8, um sábado, no mesmo horário. O palco das duas partidas será a Arena Castelão.

O Vovô será o mandante da segunda partida por ter tido a melhor campanha da 1ª fase do certame, com 13 pontos, e ter somado 4 pontos nas semifinais contra o Iguatu. Sendo assim, o clube tem 17 pontos somados no torneio. O Fortaleza, time de segunda melhor campanha, acumulou 12 pontos na primeira fase e somou mais quatro na semifinal, totalizando 16 pontos.

Veja datas e horários das finais do Campeonato Cearense

Fortaleza x Ceará: 1º de abril - 16 horas - Arena Castelão

Ceará x Fortaleza: 8 de abril - 16 horas - Arena Castelão

