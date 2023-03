Fortaleza x Ferroviário ao vivo pelo Campeonato Cearense 2023; siga transmissão

Fortaleza e Ferroviário dão o último passo a caminho da final do Campeonato Cearense, neste domingo, 19. As equipes se enfrentam na Arena Castelão, às 18h30min, pelo jogo de volta das semifinais do certame estadual. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Ferroviário ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Ferroviário ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Ferroviário e Fortaleza

Fortaleza

4-4-2: Fernando Miguel; Emanuel Brítez, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Caio Alexandre, Calebe e Pochettino; Lucero e Thiago Galhardo. Técnico: Vojvoda.

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Roni Lobo, Éder Lima, Mattheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes e Thiaguinho; Deizinho, Ciel e Erick Pulga. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Como Fortaleza e Ferroviário chegam para o jogo

Classificadas na Copa do Nordeste por antecipação, as duas equipes não vão precisar poupar jogadores para o duelo do meio de semana pelo Nordestão, por isso, Juan Pablo Vojvoda e Paulinho Kobayashi devem colocar em campo o que possuem de melhor.

Os dois possuem os mesmos desfalques que tiveram na quinta-feira, 16. No Fortaleza, os atacantes Moisés e Pedro Rocha, além dos laterais Dudu, Lucas Esteves e Tinga, seguem no departamento médico. Como no boletim médico anterior não foi anunciado sobre a transição de nenhum deles, é difícil que tenham se recuperado em tão pouco tempo.

No Ferroviário, além de Wesley e Matheus Silva, que estão lesionados há semanas, o zagueiro Alisson se contundiu no Clássico das Cores da semana passada e deve ficar de fora da partida de volta, mas é tratado como dúvida.

