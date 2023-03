Ceará e Iguatu se enfrentam em jogo que decidirá primeiro finalista do Cearense 2023

Sem tempo para lamentar a dura eliminação sofrida na Copa do Brasil, o Ceará virou a página e já está focado em outra importante decisão, desta vez contra o Iguatu, pela semifinal do Campeonato Cearense, em duelo que acontece neste sábado, 18, às 16 horas, na Arena Castelão. Na primeira partida entre as equipes, empate por 1 a 1, resultado que deixou a classificação completamente em aberto.

Como não há vantagem para nenhum dos times, a única possibilidade de avançar para a final no tempo regulamentar é com vitória. Caso o resultado permaneça igual após o fim dos 90 minutos, a decisão terá que ser por meio das cobranças alternadas na marca da cal, cenário pelo qual o Vovô tem acumulado um péssimo retrospecto — são cinco derrotas consecutivas em disputa por pênaltis.

Assim, o objetivo do Ceará, naturalmente, é de resolver a partida com a bola rolando. Para isso, o Alvinegro contará com um fator preponderante: a de atuar com o apoio da torcida. Nesta temporada, Vovô está invicto e com 100% de aproveitamento jogando na condição de mandante, totalizando seis vitórias, sendo três embates pelo Cearense e três pelo Nordestão. Neste recorte, foram 15 gols marcados e somente quatro sofridos.

Algoz em 2022, quando eliminou o time de Porangabuçu nas quartas de final do estadual, o Iguatu quer surpreender novamente. A tarefa não é simples, sobretudo pela diferença técnica e orçamentária entre os clubes, mas a equipe do interior já provou que pode, sim, sonhar alto. O histórico de confrontos, inclusive, é favorável ao Azulão, que possui duas vitórias contra uma do Ceará, além de três empates.

Em virtude da logística para o jogo contra o Ituano pela Copa do Brasil, que aconteceu em São Paulo, o Ceará não teve muito tempo de preparação para encarar o Iguatu. O Vovô se reapresentou nesta sexta-feira, 17, no CT Carlos de Alencar Pinto, onde realizou o único treinamento antes da semifinal pelo Campeonato Cearense. O Azulão, por outro lado, teve a semana inteira livre para planejar e realizar atividades com foco no Vovô.

Para a partida, o treinador Gustavo Morínigo contará com duas ausências, são eles os lesionados Hygor Cléber e Warley, que estão realizando tratamento no departamento médico do Alvinegro. Em contrapartida, o zagueiro Luiz Otávio, após longo período fora dos gramados, e Chay, desfalque no duelo contra o Ituano por opção técnica, devem figurar entre os relacionados.

Ceará x Iguatu

Ceará

4-3-3: Richard; Michel Macedo, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Técnico: Gustavo Morínigo

Iguatu

4-3-3: Marcelo; Talisson, Regineldo, Max Oliveira e Wender; Guidio, Caxito e Dedeco; Leonardo Reis, Pedrinho e Araçoiaba. Técnico: Washington Luiz.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: sábado, 18, às 16 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Léo Simão Holanda

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Anderson Moreira de Farias

VAR: Adriano Barros Carneiro

Transmissão: Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, TV Cidade, Dazn e Nosso Futebol



