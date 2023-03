Por vaga na final do Campeonato Cearense, Ferroviário e Fortaleza duelam no Castelão

Ferroviário e Fortaleza dão o primeiro passo a caminho da final do Campeonato Cearense neste domingo, 12. As equipes se enfrentam na Arena Castelão, às 18h30min, pelo jogo de ida das semifinais do certame estadual e, pelo momento que vivem, prometem fazer um bom embate.

Do lado do mandante, o Tubarão da Barra vive um excelente momento na temporada. A última vez que a equipe não saiu de campo com ponto somado foi no dia 07 de fevereiro, quando foi derrotada pelo Iguatu. De lá para cá, o grupo comandado por Paulinho Kobayashi somou cinco vitórias e três empates. Em 2023, a equipe possui oito triunfos, sete empates e apenas dois reveses.

Os bons números saem diretamente dos pés de dupla Ciel e Erick Pulga e das mãos do goleiro Douglas Dias. Juntos, os dois atacantes já balançaram as redes para o clube coral 19 vezes, e ajudaram o time a fazer até aqui boas campanhas não somente no Estadual, mas também na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. O arqueiro camisa 1 também é parte do bom desempenho do Tubarão.

Para a partida, o técnico Paulinho Kobayashi tem como desfalque confirmado o lateral Wesley, que segue se recuperando após com contusão no joelho. Na lista de relacionados para o embate, a novidade fica por conta de Éder Lima entre os relacionados. O atleta havia sido poupado na virada do grupo diante do Santa Cruz, pelo Nordestão.

Do outro lado do campo, o Fortaleza, com elenco mais caro e mais robusto, tem diferentes focos na temporada — como a Copa Libertadores, mas não desvaloriza o certame estadual em função da competição internacional. A temporada da equipe de Vojvoda até aqui tem sido de mudanças e adaptações, mas o elenco quer a vitória diante do Ferroviário para se firmar ainda mais na busca pelo pentacampeonato estadual, conforme acentuou Lucas Crispim antes do duelo.

“A gente leva muito a sério o Campeonato Cearense, por toda a história que tem e por tudo que envolve. Ainda mais neste ano (com a busca pelo penta). Que a gente possa dar o nosso máximo para não sermos surpreendidos e que possa conseguir essa classificação para a final”, ressaltou ele.



A busca pelos três pontos também ocorre no momento em que o Tricolor do Pici busca um respiro em meio ao grande número de jogos. Na atual temporada, o Leão contabiliza dez vitórias, um empate e apenas quatro derrotas. Dois desses reveses ocorreram, no entanto, nas duas últimas partidas, nas quais o time sequer balançou as redes.

Para além do momento das equipes e dos jogadores presentes, outro ponto que pode e deve fazer diferença no Clássico das Cores entre Ferroviário e Fortaleza é a presença da tecnologia do árbitro de vídeo, o VAR, em versão light. Com número de câmeras reduzido, o equipamento será comandado pelo árbitro CBF Antônio Magno Lima Cordeiro. Ele terá como assistente o também CBF, Renan Aguiar da Costa.

Ficha técnica

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Alisson, Éder Lima, Mattheus Silva; Vinicius Paulista, Lincoln e Felipe Guedes; Deisinho, Ciel e Erick Pulga. Téc: Paulinho Kobayashi

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Yago Pikachu, Emanuel Brítez, Brayan Ceballos e Sammuel; Lucas Sasha, Zé Welison e Lucas Crispim; Júnior Santos, Lucero e Guilherme.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: 12/03/2023, domingo, às 18h30min

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique



Assistentes: Nailton Oliveira e Moracy Sousa



VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro

Transmissão: Rádio O POVO CBN, Youtube O POVO, Facebook O POVO, TV Cidade, DAZN, Nosso Futebol e OneFootball.

