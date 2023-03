Felipe Guedes ressalta clima de decisão em duelo entre Ferroviário e Fortaleza, pelo Cearense

Ferroviário e Fortaleza disputam neste domingo, 12, às 18h30min, na Arena Castelão, o primeiro jogo que irá definir quem será um dos finalistas do Campeonato Cearense 2023. Antes do duelo, o volante do Tubarão da Barra, Felipe Guedes, ressaltou o peso do jogo para ambas as equipes e ressaltou o pouco tempo de preparação que o grupo coral teve antes do embate.

"É uma decisão. Todo mundo não via a hora de chegar nas semifinais. (...) Com a sequência de jogos, tivemos pouco tempo de preparação, apenas para fazer ajustes e estamos psicologicamente preparados para domingo", frisou o atleta.

Apesar do pouco tempo de preparação, o Ferroviário chega para o jogo com suas principais peças para a partida e também vivendo um bom momento não só no Estadual, mas também na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, competições em que a equipe já avançou de fase.

