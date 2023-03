FCF define arbitragem de Iguatu x Ceará pela semifinal do Cearense

Equipes se enfrentam no domingo, 12, às 9 horas, no estádio Morenão, em duelo de ida da semifinal do certame

A Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (CA-FCF) definiu a escala de arbitragem para a partida entre Iguatu e Ceará. As equipes se enfrentam no domingo, 12, às 9 horas, no estádio Morenão, em duelo de ida da semifinal do Campeonato Cearense.

Adriano Barros Carneiro será o árbitro principal do jogo. Cleberson do Nascimento Leite e Wesley Rodrigues Miguel serão os assistentes. Já Renato Pinheiro será o quarto árbitro.

A novidade desta fase do Estadual é a utilização do árbitro de vídeo (VAR). A tecnologia será utilizada nas quatro partidas das semifinais do certame e contará com menos câmeras e menos pessoas na operação.

No duelo entre Azulão e Vovô, a tecnologia fica sob o comando de Léo Simão Holanda. Eleutério Felipe Marques Júnior será o analista do VAR (AVAR) e Erich Bartolomeu Antas e Silva Bandeira ficará na observação. Por fim, Paulo Silvio dos Santos será o inspetor de arbitragem.

Duelo decisivo da semifinal

O duelo da volta, que decidirá o finalista do Campeonato Cearense 2023, acontece no próximo dia 18, um sábado, 18, às 16 horas, na Arena Castelão.



