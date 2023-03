FCF define arbitragem de Ferroviário x Fortaleza pela semifinal do Cearense

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta sexta-feira, 10, a arbitragem responsável pelos jogos das semifinais do Campeonato Cearense 2023. O árbitro Marcelo de Lima Henrique será responsável por apitar o duelo entre Ferroviário e Fortaleza pelo jogo de ida.

Ele terá Nailton Oliveira e Moracy Sousa como assistentes. A partida ocorre neste domingo, 12, às 18h30min, na Arena Castelão. A grande novidade para o embate será a presença do VAR em uma versão light, ou seja, com um número menor de câmeras disponíveis.

O árbitro CBF Antônio Magno Lima Cordeiro ficará responsável pela tecnologia e terá como assistente o também CBF, Renan Aguiar da Costa. Italo Medeiros de Azevedo será o observador.



A partida de volta das semifinais do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ferroviário ocorre na semana seguinte, no dia 19 de março, às 18h30min. Novamente a partida ocorrerá na Arena Castelão, mas com o mando de campo do Tricolor do Pici.

