Iguatu x Ceará: FCF tem parecer jurídico para manter jogo às 9h e alerta para multa

O departamento jurídico da Federação Cearense de Futebol (FCF) monitora a movimentação do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado do Ceará (Safece) na justiça do trabalho com o intuito de mudar o horário da partida entre Iguatu e Ceará, válida pela ida da semifinal do Campeonato Cearense, que está marcada para às 9 horas.

+Sindicato dos atletas pede mudança de horário de Iguatu x Ceará na Justiça do Trabalho

Segundo o segundo vice-presidente da FCF, Mauro Neto, a entidade que organiza o campeonato estadual entende que fez o máximo possível para que o Iguatu tivesse um período maior de descanso entre o jogo desta quinta-feira, pela Copa do Brasil, contra o Santos, e o duelo contra o Vovô. O dirigente também afirmou, em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, que a Federação tem um parecer do Ministério Público do Trabalho sobre as 66 horas de intervalo exigidas pela CBF entre a realização de duas partidas — o intervalo entre os dois jogos citados é de aproximadamente 57 horas.

"A gente já tem uma decisão, um parecer do Ministério Público do Trabalho dizendo que essas 66 horas não se aplicam a competições de entidades diferentes. Eu não tenho controle sobre o calendário da CBF e ela não tem controle sobre o nosso", disse Mauro Neto.

De toda forma, se a justiça determinar a mudança de horário, a FCF já tem uma definição de quando a partida será realizada: “Se vier decisão dizendo que o jogo não pode ser às 9h da manhã, o jogo será às 20h45min, sem transmissão da TV (aberta), somente pelo YouTube. Infelizmente a gente não terá mais datas para terminar o campeonato se não fizer nesse domingo, o jogo", afirmou o dirigente.

Contrato de transmissão

Mauro Neto explicou, no entanto, que a não exibição de Iguatu x Ceará pela TV Cidade, que detém os direitos de transmissão do Campeonato Cearense, pode gerar multa aos clubes que disputam o certame. O motivo seria um prejuízo que a emissora terá em “centenas de milhares de reais, porque vendeu para patrocinadores (a exibição) para a TV aberta, que já pagaram. Ela teria que ressarcir (os anunciantes) financeiramente e teria prejuízo até institucional".

O contrato com a TV Cidade é firmado com Fortaleza, Ceará e a FCF representando os demais oito clubes participantes — a entidade repassou o dinheiro às equipes. Em caso de multa, Mauro Neto explica que haverá uma discussão jurídica posterior para definir sobre a divisão do dinheiro a ressarcir.

A FCF também procurou o Safece para conversar sobre o assunto, mas o sindicato não abriu diálogo.

