Semifinais do Estadual: FCF muda data de Iguatu x Ceará e define Clássico das Cores

Os dois jogos serão realizados no domingo, 12, e terão transmissão em TV aberta, mas o duelo em Iguatu ainda está com horário indefinido

Os dois jogos semifinais do Campeonato Cearense vão ocorrer no domingo, 12. A Federação Cearense de Futebol atualizou a tabela do certame, com mudanças na partida entre Iguatu e Ceará e as definições do Clássico das Cores.

Por questões de logística, o duelo entre o Azulão e o Vovô saiu do sábado, 11, para o domingo, mas o horário está indefinido. O Estádio Morenão, em Iguatu, segue como local da partida de ida. Já o primeiro confronto entre Ferroviário e Fortaleza, com mando coral, manteve a previsão de acontecer no domingo e foi marcado para o Castelão, às 18h15min.

Os dois jogos serão exibidos na TV aberta, portanto a FCF aguarda uma definição da TV Cidade para marcar o horário da partida entre Iguatu e Ceará.

As partidas de volta devem ocorrer no próximo fim de semana. No site da FCF, o duelo do Vovô contra o Azulão está marcado para o dia 18 (sábado), às 16 horas, no Castelão, enquanto o Clássico das Cores está indefinido.

Semifinais do Campeonato Cearense 2023:

Jogos de Ida:

Iguatu x Ceará - 12/3 (Dom), Morenão, horário a definir

Ferroviário x Fortaleza - 12/3 (Dom), Castelão, 18h15min

