Guarani-J e Pacajus são rebaixados para a Série B do Campeonato Cearense

Após a quinta rodada da quadrangular, as equipes não conseguiram somar pontos o suficiente para escapar do rebaixado e irão jogar a segunda divisão do Estadual em 2024

Após a quinta rodada e penúltima rodada da quadrangular do Campeonato Cearense, estão definidas as equipes que foram rebaixadas e as que se salvaram. Em 2024, Pacajus e Guarani-J irão disputar a segunda divisão do Campeonato Cearense. Do outro lado da tabela, Barbalha e Caucaia seguem na elite do futebol local.

Os rebaixamentos foram decretados após o final da quinta rodada. Em partida realizada no último domingo, 5, o Barbalha venceu o Pacajus por 1 a 0 no Inaldão, com tento marcado por Romário, aos 10 minutos do segundo tempo. Já nessa segunda-feira, 6, Guarani-J e Caucaia empataram em 1 a 1, com tentos marcados por Breno Renan e Everton Maranguape, respectivamente.

Com os resultados, Barbalha e Caucaia alcançaram nove pontos após cinco rodadas e ocupam liderança e vice-liderança da quadrangular. As equipes e não podem mais ser alcançadas por Pacajus, com 5 pontos, e Guarani-J, com quatro.

A última rodada da Quadrangular ocorre na próxima sexta, 10. Pacajus e Guarani-J se enfrentam às 16 horas, no João Ronaldo, enquanto Caucaia e Barbalha jogam às 16 horas no estádio Almir Dutra.

