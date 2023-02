Maracanã x Ferroviário ao vivo pelo Cearense 2023; siga transmissão

Maracanã e Ferroviário se enfrentam hoje, 25, às 16 horas, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, em partida válida pela volta das quartas de final do Campeonato Cearense de 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Ferroviário venceu o jogo de ida, por 2 a 0, no PV, e joga por três resultados para garantir classificação para a semifinal: qualquer vitória, um empate e uma derrota por um gol de diferença. O Maracanã está obrigado a vencer, mas só avança diretamente se o fizer por três gols de diferença. Se o time de Maracanaú ganhar por dois tentos de diferença, a decisão do semifinalista será nos pênaltis. O duelo acontece neste sábado, 25, às 16 horas, no Estádio Almir Dutra. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Maracanã x Ferroviário ao vivo: ouça via Youtube

Maracanã x Ferroviário ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Ferroviário e Sergipe

Maracanã

4-3-3: Rayr; Zé Augusto, Igor, Guilherme e Ramon Duarte; Dindê, Michel Pires e Patuta; Renezinho,Romarinho e Hudson. Téc: Júnior Cearense.

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Negueba, Alisson, Éder Lima e Zé Carlos; Vinicius Paulista, Lincoln e Felipe Guedes; Deizinho, Erick Pulga e Ciel.Técnico: Paulinho Kobayashi.



Como chegam Maracanã e Ferroviário

Para a partida deste sábado, Kobayashi pode contar com o experiente atleta diante do Azulão. Além disso, deve escalar Ciel e Erick Pulga, destaques do time, no ataque coral.

A tendência é que o técnico coloque força máxima para o duelo. Como o próprio já disse, o Campeonato Cearense é o foco principal do clube neste primeiro semestre: “O objetivo do clube é conseguir calendário para o ano que vem.”

Já o Maracanã chega para o confronto com a difícil missão de reverter o placar e chegar a uma semifinal de Campeonato Cearense pela primeira vez na sua história. Sob o comando de Júnior Cearense, o time deve ter força máxima para o confronto, assim como o Tubarão da Barra.

