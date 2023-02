No Morenão, Iguatu e Atlético-CE decidem vaga para a semifinal do Campeonato Cearense

No jogo de ida, disputado no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú, o Azulão levou a melhor após vencer por 2 a 1

Buscando vaga na semifinal do Campeonato Cearense, Iguatu e Atlético Cearense se enfrentam neste sábado, 25, às 18h30. O confronto, válido pelas quartas de final do torneio, será disputado no Estádio Morenão.

No jogo de ida, disputado no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú, o Azulão levou a melhor após vencer por 2 a 1 com gols de Thiaguinho e Max Oliveira. A Águia, por sua vez, balançou as redes com Siloé.

Agora, com vantagem, o time comandado por Washington Luiz deseja chegar a sua segunda semifinal consecutiva. Em 2022, o Iguatu fez história ao eliminar o Ceará nas quartas de final em disputa por penalidades emocionante.

Neste ano, o confronto pode ser repetido. O vencedor do duelo entre Azulão e Águia enfrenta o Vovô, time de melhor campanha no Campeonato Cearense, na semifinal.

Na fase de grupos, o Iguatu anotou 10 gols, sendo quatro marcados pelo atacante Caxito, artilheiro da equipe. Na defesa, foram seis tentos sofridos.

Já o Atlético-CE conquistou oito pontos em cinco jogos, totalizando duas vitórias, dois empates e uma derrota — ou seja, 53% de aproveitamento. Assim como o Iguatu, a única derrota da Águia da Precabura aconteceu diante do Fortaleza, líder do Grupo B.

Para o confronto, o técnico Michel Lima conta com a experiência da dupla de atacantes Ari e Siloé, além do talento do meia Davi Torres, artilheiro da equipe com três bolas na rede.

Quadrangular do rebaixamento

Se por um lado Iguatu e Atlético-CE lutam por uma vaga na semifinal, o sábado também será marcado pela briga contra o rebaixamento. Pacajus e Caucaia se enfrentam às 16h, no Estádio João Ronaldo, em duelo válido pelo quadrangular que irá definir os dois rebaixados à segunda divisão do Campeonato Cearense

No domingo, 26, Barbalha e Guarani de Juazeiro, as duas piores equipes dos Grupos A e B, respectivamente, também fazem mais um jogo do quadrangular do rebaixamento. O duelo será disputado no Estádio Inaldão, às 15h30.



