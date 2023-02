Com vantagem, Ferroviário visita o Maracanã almejando vaga na semifinal do Cearense

No primeiro jogo, disputado no Estádio Presidente Vargas, o time coral venceu por 2 a 0 com gols de Alisson e Erick Pulga

Na tarde deste sábado, 25, o Ferroviário enfrenta o Maracanã no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, em partida de volta válida pelas quartas de final do Campeonato Cearense 2023. O confronto terá início às 16h.

No primeiro jogo, disputado no Estádio Presidente Vargas, no dia 11 de fevereiro, o time coral venceu por 2 a 0 com gols de Alisson e Erick Pulga. Agora, o Tubarão pode perder por até um gol de diferença. Caso o Azulão vença por 2 gols de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Sabendo da importância do confronto, o técnico Paulinho Kobayashi poupou boa parte do time titular no último jogo da equipe contra o ABC, na quarta-feira, 22, pela Copa do Nordeste. Mesmo com o time tendo alterações, ainda somou um ponto após empate em 2 a 2.

O confronto diante do time potiguar, inclusive, marcou o retorno do meia-atacante Juninho Quixadá aos campos. O jogador sofreu uma lesão durante o período de pré-temporada, o que prorrogou sua estreia na temporada.

“Depois de quase cinquenta dias fora, os meninos precisavam desse descanso. Acabamos indo para o sacrifício, é difícil voltar de 40/50 dias parado e já começar um jogo, o ritmo é totalmente diferente”, disse Juninho após jogo contra o ABC.

Para a partida deste sábado, Kobayashi pode contar com o experiente atleta diante do Azulão. Além disso, deve escalar Ciel e Erick Pulga, destaques do time, no ataque coral.

A tendência é que o técnico coloque força máxima para o duelo. Como o próprio já disse, o Campeonato Cearense é o foco principal do clube neste primeiro semestre: “O objetivo do clube é conseguir calendário para o ano que vem.”

Diante do Bicolor Metropolitano, o Ferroviário ainda vai contar com a boa fase do goleiro Douglas Dias, que vem se destacando nas últimas partidas com grandes defesas. Na Copa do Nordeste, inclusive, o arqueiro lidera o ranking de defesas difíceis, com dez.

Já o Maracanã chega para o confronto com a difícil missão de reverter o placar e chegar a uma semifinal de Campeonato Cearense pela primeira vez na sua história. Sob o comando de Júnior Cearense, o time deve ter força máxima para o confronto, assim como o Tubarão da Barra.

O duelo definirá o adversário do Fortaleza, já classificado para a semifinal após ser líder do Grupo B do Estadual com 12 pontos. Maracanã e Ferroviário, por sua vez, foram segundo e terceiro colocados do mesmo grupo.

Além do Azulão e do Tubarão, Iguatu e Atlético-CE também disputam as quartas de final do Campeonato Cearense. As duas equipes também se enfrentam neste sábado, 25, com a bola rolando a partir das 18h30min. O palco do confronto será o Estádio Morenão.



Maracanã x Ferroviário

Maracanã

4-3-3: Rayr; Zé Augusto, Igor, Guilherme e Talys; Dindê, Michel Pires e Romarinho; Renê, Patuta e Hudson. Téc: Júnior Cearense

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Edgar, Éder Lima e Mattheus Silva; Vinícius Paulista, Lincoln e Felipe Guedes; Kauan, Erick Pulga e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi

Local: Estádio Almir Dutra, em Maracanaú/CE

Data: 25/2/2023

Horário: 16 horas

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Eleutério Felipe Marques Júnior

Transmissão: TV Cidade, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, Facebook e YouTube do O POVO



