Ciel comenta sobre vantagem do Ferroviário nas quartas de final do Estadual

No jogo de volta pelas quartas de final do Campeonato Cearense, que acontece neste sábado, 25, o Ferroviário pode até perder para o Maracanã por um gol de diferença que ainda assim avança para a semifinal do certame.

A vantagem é bastante considerável, mas para o atacante Ciel, artilheiro do time na temporada, com oito gols, faz um alerta: “Tem que saber usar. Temos que ter humildade e respeitar o adversário, porque eles não chegaram aqui em vão. A gente fez uma boa partida no ‘primeiro tempo’, mas falta o segundo, que vai ser sábado. A gente sabe da qualidade do time deles e vamos trabalhar em cima dos pontos fortes do adversário para a gente tentar impedir (anular) e sair com nosso objetivo que é a classificação", disse.

O Tubarão ganhou do Maracanã no PV, dia 11 de fevereiro, por 2 a 0, por isso joga por qualquer vitória ou empate, além de uma derrota por um gol de diferença. Se o alviceleste ganhar por dois tentos a mais que os marcados pelo time coral, a decisão da vaga nas semifinais será nas cobranças de pênaltis. O Maracanã só se classifica de forma direta se vencer por três gols de diferença.

A partida vai acontecer no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, e portanto a torcida do Maracanã deve se fazer presente em maior número. Nada que assuste o camisa 99 do Ferroviário. “A sabe lidar com isso. Temos muitos jogadores experientes, que já jogaram com estádios cheios. Nunca joguei lá, será a primeira vez, mas a comissão técnica nos passou alguns vídeos, mostrou como é o campo. Se quisermos chegar em coisas grandes, temos que passar por cima dos obstáculos”, afirmou.

Briga de goleadores

Dos oito gols de Ciel, cinco são pelo Campeonato Cearense. Ele está na ponta da artilharia do estadual, ao lado de Isaías, do Caucaia. Logo atrás estão Eduardo, do Barbalha, Caxito, do Iguatu, e Hudson, do Maracanã, todos com 4 tentos.

Ciel e Hudson devem começar o jogo deste sábado, no estádio Almir Dutra. O artilheiro coral falou sobre a disputa pelo posto de goleador do campeonato. “É uma disputa sadia, uma disputa boa, a busca pelo gol, pela artilharia. O mais importante, porém, é a busca da classificação do elenco, do grupo", concluiu.

