Iguatu bate Atlético-CE e se aproxima de semifinal do estadual

Na tarde deste domingo, 12, o Iguatu venceu de virada a equipe do Atlético-CE, pelo placar de 2 a 1, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. A partida foi válida pelas quartas de final do Campeonato Cearense 2023. Com a vitória, o Azulão joga por um empate para conseguir a classificação no jogo da volta.

Em um jogo de pouca inspiração, Siloé abriu o placar para a Águia ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Tiaguinho e Max Oliveira garantiram a virada e a vitória do Iguatu.

As duas equipes terão duas semanas sem jogos oficiais e só voltam a campo no próximo dia 26 de fevereiro, quando se enfrentam em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense. O jogo terá o Azulão do Centro/Sul como mandante e será realizado no estádio Morenão, em Iguatu, às 16h. O vencedor do confronto terá o Ceará como adversário nas semifinais do estadual.

O jogo

Os minutos iniciais foram de pouca inspiração para ambos os lados. As duas equipes apresentavam um jogo sem intensidade. Os jogadores aparentavam sofrer com o calor de 31°C registrado durante a primeira etapa. Logo aos 10 minutos, o técnico Washington Luiz perdeu o volante Gleidson, que saiu lesionado, dando lugar a Dedeco.

Após a parada para hidratação, o jogo passou por uma mudança de configuração. De forma discreta, o Atlético Cearense passou a dominar a posse de bola, mas sofria para achar espaços na defesa do Azulão do Centro/Sul. Pelo lado do Iguatu, o time não conseguia imprimir velocidade para encaixar contra-ataques.

Somente aos 32 minutos o jogo ganhou em emoção. Em jogada realizada na ponta direita do ataque da Águia da Precabura, Ari tentou achar Elanardo na entrada da área, o meia errou o domínio e acabou tabelando com Ari, que cruzou para Siloé, de cabeça, abrir o marcador. A bola ainda desviou no lateral João Antônio e enganou o goleiro Marcelo.

Com a vantagem no placar, o Atlético manteve o controle da posse de bola, o que neutralizava qualquer chance de reação da equipe do Centro/Sul. Ao fim do primeiro tempo, o treinador Washington Luiz demonstrava muita insatisfação com a atuação dos seus jogadores. Para o segundo tempo, o técnico voltou com três alterações: Tiaguinho, Talisson e Leonardo Reis foram para o jogo.

As mudanças trouxeram resultado. Aos seis minutos da etapa final, Tiaguinho se livrou da marcação no meio-campo e lançou para Leonardo Reis, que acabou derrubado dentro da área pelo goleiro Frank.

Com o pênalti assinalado pela arbitragem, Caxito assumiu a responsabilidade de empatar a partida. O camisa 7 cobrou no canto direito do goleiro Frank, que defendeu, no rebote, Caxito parou mais uma vez em Frank, que só foi vencido no segundo rebote, quando Tiaguinho empurrou a bola para o fundo das redes.

Com o empate no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado. As duas equipes buscavam assumir a ponta do marcador, mas esbarravam na falta de criatividade de seus atacantes. Somente aos 43 minutos do segundo tempo, Max Oliveira fez o gol do alívio para o representante do interior do Estado. Em cobrança de escanteio, a zaga do Atlético não conseguiu afastar a bola, que sobrou para o zagueiro do Azulão tocar para o fundo do gol.

Com a virada, o Iguatu ainda precisou suportar a tentativa de pressão do Atlético-CE durante os sete minutos de acréscimos da segunda etapa. Entretanto, a Águia não encontrou espaços na defesa adversária. Com o resultado, o Iguatu larga na frente por uma vaga na semifinal do Campeonato Cearense.

Ficha Técnica

Atlético-CE

4-3-3: Frank; Diego, Pedro, Domingos, Digão; Geilson (Matheus Sorriso), Lucas M, Elanardo (Brunão); Siloé, Ari e Davi Torres (Caique). Técnico: Michel Lima

Iguatu

4-3-3: Marcelo; João Antônio, Regineldo, Max Oliveira, Guidio; Gleidson (Dedeco), Alisson Cariús (Talisson), Pedrinho (Tiaguinho); Caxito, Dico Quixadá (Leonardo Reis) e Araçoiaba. Técnico: Washington Luiz

Local: estádio Almir Dutra, em Maracanaú/CE

Data: 12/02/2023

Horário: 16h

Árbitro: Rodrigues Júnior

Assistentes: Anderson Moreira de Farias e Camila Ferreira de Sousa

Cartões amarelos: Frank (Atlético-CE), Guidio (Iguatu), Tiaguinho (Iguatu)



Gols: 32min/1T - Siloé (Atlético-CE); 7min/2T - Tiaguinho (Iguatu); 43min/2T - Max Oliveira (Iguatu)

