Pacajus e Barbalha se enfrentam em jogo isolado da 4ª rodada do Cearense

Cacique do Vale do Caju ainda tenta classificação para a próxima fase do estadual. Raposa é lanterna do Grupo A

Neste sábado, 4, Pacajus e Barbalha entram em campo para mais uma partida do Campeonato Cearense 2023. O confronto, que será realizado às 18h30 no Estádio João Ronaldo, é válido pela quarta rodada do certame estadual.



O Cacique do Vale do Caju, mandante do duelo, chega com chances de classificação para a fase de quartas de final da competição. Para seguir vivo, o time necessita de uma vitória diante do Barbalha e também contra o Caucaia, na última rodada.

Caso não consiga os resultados positivos, a equipe de Cleiton Cearense disputará o quadrangular do rebaixamento. Fase essa que já tem clubes definidos: Guarani de Juazeiro, Caucaia e Barbalha.

Quarto colocado do Grupo B, o Pacajus ainda não venceu no Estadual 2023. Em três jogos, empatou um e perdeu dois. Além disso, o baixo desempenho ofensivo preocupa: são apenas dois gols até aqui.

O Barbalha, por sua vez, chega ao confronto apenas para cumprir tabela. Lanterna do Grupo A sem nenhum ponto somado, a Raposa do Cariri disputará o quadrangular do rebaixamento.

De volta à elite neste ano, o time tenta permanecer na primeira divisão do futebol cearense. A diretoria já estipulava a permanência como principal objetivo desde o início da competição.



Pacajus x Barbalha

Pacajus

4-3-3: Lupita; Ray, Jefferson (Caça-Rato), Ramon e Jair Pitbull; Guto, Claudivan e Bruno Ocara; Bruninho, Manga (Lopeu) e Vinicius Canindé. Téc: Cleiton Cearense.

Barbalha

4-3-3: Lyon; Eduardo, Charles, Diego Noca e Dudu; João Neto, Anderson Cachorrão e Bidu; Romarinho, Paulo Henrique e Jordan. Téc: Roni Araújo.

Local: Estádio João Ronaldo, em Pacajus-CE

Data: 04/02/2023

Horário: 18h30min

Árbitro: Naydson Albuquerque

Assistentes: Eleutério Felipe Marques Junior e Janaina Lima da Silva

Transmissão: FCF TV



