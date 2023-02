FCF detalha plano de ação para Clássico-Rei; Veja preços dos ingressos

O detalhamento da operação da partida, que contará com as duas torcidas, foi divulgado em reunião na Federação nesta quinta-feira, 2

A Federação Cearense de Futebol detalhou o plano de ação para o Clássico-Rei da 5ª rodada do Campeonato Cearense, que será realizado na terça-feira, 7, e contará com as torcidas dos dois clubes.

A carga máxima de ingressos é de 12 mil, sendo 6.500 bilhetes destinados aos torcedores do Ceará, sendo mil de cadeiras sociais (exclusivo para o Ceará) e 5.500 de arquibancada, e 5.500 para a torcida do Fortaleza. Os sócios-torcedores do Vovô terão acesso garantido à partida.

Os preços dos bilhetes ficaram definidos em R$ 60 para os setores azul, laranja e amarelo; R$ 80 para o setor amarelo especial (do lado direito do setor social - exclusivo para torcedores do Fortaleza) e R$ 140 para as cadeiras sociais, todos com meia entrada disponível.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No caso do Ceará, os ingressos avulsos vendidos serão aqueles que sobrarem do check-in. Não haverá venda de bilhetes no estádio no dia do jogo e a comercialização das entradas será apenas física, nas lojas oficiais dos clubes. A ideia é que apenas quem tem o ingresso em mãos possa se aproximar do Presidente Vargas. Tapumes serão utilizados nas ruas Paulino Nogueira e Rua Costa e Sousa para evitar contato visual entre os torcedores.

Os Alvinegros vão adentrar ao PV pelo portão do setor azul e portão principal, do setor social, com o acesso sendo feito pela Rua Marechal Deodoro. Já os tricolores vão entrar portão do setor laranja (que será dividido entre as torcidas) e do setor amarelo, com acesso pela Avenida dos Expedicionários.

Segurança

A Polícia Militar vai comparecer com 423 policiais, sendo 240 na área externa e 183 na área interna, sob o comando do Tenente Coronel Landim e do Major Jean, respectivamente. Além disso, 300 seguranças particulares vão reforçar a operação.

Vão trabalhar na partida também 20 bombeiros, 56 guardas municipais, sete pessoas do Juizado do Torcedor, inclusive um magistrado, 13 agentes do Juizado da Infância e um defensor público. haverá uma delegacia de plantão no estádio, comandada pela Polícia Civil.



Sem bebida

A venda de bebidas alcoólicas está suspensa no Clássico, por força de Lei Estadual.

Tags