Ceará vai solicitar arbitragem de fora e Fifa para o Clássico-Rei

Custo do quarteto deve sair por cerca de R$ 48 mil. Comissão de arbitragem da FCF aguarda ofício até esta sexta-feira, 2

O Ceará vai solicitar arbitragem de fora do Estado e com o escudo FIFA para apitar o Clássico-Rei de terça-feira, 7, válido pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. A comissão de arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF) aguarda o ofício até esta sexta-feira, 3, quando haverá a audiência pública para definição das escalas.

Pelo regulamento geral de competições da FCF, no parágrafo segundo do artigo 65, além de ter a obrigação de custear a arbitragem (deslocamento, hospedagem e pagamento), o clube que fez a solicitação também paga uma taxa de R$ 5 mil, que será revertida em treinamento, formação e reciclagem da arbitragem local.

O Esportes O POVO apurou que a estimativa de custo total de um quarteto FIFA de fora do Estado é de R$ 48 mil. O processo de solicitação passa pela comissão de arbitragem da CBF, que informa à comissão local os nomes disponíveis e então a escolha dos árbitros é feita.

A formalização do pedido do Ceará precisa, no entanto, chegar até esta sexta-feira, caso contrário não haverá tempo hábil para a solicitação. A antecedência mínima, pelo regulamento, são 72 horas, mas sem contar o fim de semana, quando a FCF não funciona.





