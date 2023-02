Kobayashi comemora empate no Clássico da Paz e projeta duelo contra o Bahia

O resultado no Clássico da Paz encaminhou a classificação para o mata-mata do Estadual e assegurou a segunda posição no grupo B, faltando apenas uma rodada para o fim da fase de grupos

O técnico do Ferroviário, Paulinho Kobayashi, valorizou bastante o empate diante do Ceará no Clássico da Paz válido pelo Campeonato Cearense. O resultado encaminhou a classificação para o mata-mata do Estadual e assegurou a segunda posição no grupo B, faltando apenas uma rodada para o fim da fase de grupos.

"O empate nos deu a classificação. O mais importante é a dedicação dos atletas em meio ao cansaço, tentando se recuperar de um jogo atrás do outro, campo pesado no último jogo. Eles conseguiram fazer um bom jogo. Parabenizei eles não só pela classificação, mas pelo (desempenho) jogo também", afirmou o treinador coral.

O comandante do Tubarão ressaltou o desgaste que a equipe vem tendo neste início de temporada. O time soma sete jogos com três vitórias, três empates e uma derrota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O Pulga nem treinou nesta semana porque estava com lesão. Entendo que se forçar demais eu perco ele para a competição. Tanto ele quanto o Deysinho. Temos que poupá-los, temos um grupo enxuto, não posso correr risco. Temos outros jogadores para colocar, temos que aproveitar esse momento, final de jogo, para colocar outros jogadores e recuperar tanto Pulga quanto o Deysinho", disse Kobayashi.

Duelo contra o Bahia

O próximo compromisso do Ferroviário é fora de casa contra o Bahia pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Na estreia no certame regional, o Tubarão superou o Ceará por 3 a 0.

"É um jogo difícil. Trata-se de um time de Série A. Entendemos que a dificuldade é grande, desgaste da viagem. Tudo isso atrapalha, mas nossa equipe é bastante profissional. Os atletas se dedicam bastante, se entregam, sabem o momento de recuperação. Tenho certeza que vamos conseguir viajar e fazer um bom jogo", comentou o técnico do clube da Barra do Ceará.

Tags