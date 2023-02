Maracanã e Iguatu empatam em 1 a 1 pelo Campeonato Cearense

Maracanã e Iguatu se enfrentaram nesta terça-feira, 31, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. As equipes empataram em 1 a 1, com gols marcados por Luis Soares, de pênalti, aos 25 minutos, para o Azulão e Hudson aos 38 para o Alviceleste.

Com o resultado, o Iguatu está classificado matematicamente para a próxima fase da competição. O Azulão é vice-líder do Grupo A com sete pontos somados após quatro jogos e o Maracanã, que soma a mesma pontuação, ocupa a 3ª colocação do Grupo B.

As equipes voltam a entrar em campo na próxima terça-feira, 7, às 21h35min, pela quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. O Iguatu joga contra o Ferroviário no Morenão, enquanto o Maracanã vai até o João Ronaldo duelar diante do Atlético Cearense.

