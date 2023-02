Edgar valoriza empate do Ferroviário diante do Ceará: "Deu a classificação para nós"

Com o ponto conquistado, o Tubarão da Barra garantiu vaga antecipada na fase mata-mata do Campeonato Cearense

Peça importante do sistema defensivo do Ferroviário no Clássico da Paz diante do Ceará nesta terça-feira, 31, pelo Campeonato Cearense, o zagueiro Edgar valorizou o empate conquistado pelo Tubarão da Barra e ressaltou a importância do ponto obtido, resultado que foi suficiente para garantir classificação antecipada da equipe no certame estadual.

“Tem que comemorar e dar valor ao empate. Foi importante, deu a classificação para nós. Sabíamos que seria um pouco difícil, mas suportamos a pressão. Agora é dar continuidade no campeonato”, ressaltou.

Com o empate diante do Ceará, o Ferroviário chegou aos sete pontos, assumiu a vice-liderança do Grupo B e garantiu vaga na fase mata-mata da competição. No cenário atual da tabela, o Tubarão da Barra enfrentará o Maracanã nas quartas de final.