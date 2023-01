Primeira fase do Campeonato Cearense entra na reta final; veja cenário atual da tabela

Após três rodadas disputadas, a primeira fase do Campeonato Cearense de 2023 está próxima de ser encerrada. Portanto, com a reta final batendo na porta, alguns clubes estão matematicamente classificados para o “mata-mata”, enquanto outros ainda precisam definir seu futuro dentro da competição.

Com relação a disputa entre os times que buscam garantir vaga na fase seguinte do estadual, três já estão matematicamente confirmados ao menos para as quartas de final. São eles: Ceará e Atlético-CE, do grupo A, e Fortaleza, do grupo B.

Com pontos suficientes para ir ao “mata-mata”, estas três equipes agora lutam para terminar na primeira posição de seus respectivos grupos. Isso porque, o melhor colocado de cada chave já garante vaga direta na semifinal. Neste momento, Ceará e Fortaleza, ambos com nove pontos, são os dois líderes. O Atlético-CE somou sete pontos.

Diante deste cenário, restam três vagas para a fase quartas de final. Iguatu, do grupo A, e Ferroviário e Maracanã, do grupo B, são os clubes que estão mais próximos de se classificar. Todos eles possuem seis pontos e podem se garantir no “mata-mata” já na quarta rodada.

A briga contra o descenso também está próxima de uma definição. Caucaia e Barbalha, equipes do grupo A, e Guarani de Juazeiro, da chave B, ainda não somaram pontos no Cearense e precisam vencer os dois últimos jogos para evitar o quadrangular de rebaixamento. O Pacajus também está nessa mesma disputa, mas somou um ponto a mais que os concorrentes.

Dois jogos abrem a quarta rodada do Campeonato Cearense nesta terça-feira, 31. Ferroviário e Ceará se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, às 20 horas. No mesmo horário, Maracanã e Iguatu entram em campo no Estádio Almir Dutra.



