Atlético-CE vence o Guarani-J e está matematicamente classificado para a próxima fase do Cearense

O Atlético Cearense bateu o Guarani de Juazeiro na noite deste domingo, 29, por 1 a 0, em partida realizada no estádio João Ronaldo, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. O gol foi marcado aos 16 minutos do segundo tempo por Raí, que recebeu cruzamento de Ari para cabecear e abrir o placar para a Águia da Precabura.

Com o resultado, o Atlético Cearense assume a vice-liderança do grupo A com sete pontos somados e está classificado matematicamente para a próxima fase do certame estadual. No grupo B, o Guarani de Juazeiro amarga na lanterna com três derrotas após três rodadas.

A quarta rodada ocorre nesta quarta-feira, 1, para ambos os times. O Atlético Cearense joga contra o Fortaleza às 20h45min no estádio Presidente Vargas, enquanto o Guarani de Juazeiro joga novamente no Ronaldão, mas dessa vez diante do Caucaia, às 20 horas.

