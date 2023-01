Com assistência e gol de Ciel, Ferroviário vence o Caucaia de virada pelo Cearense

Vanderlan abriu o placar para a Raposa, mas Deysinho e o camisa 99 construíram a virada do Tubarão da Barra, que agora é líder provisório do Grupo B do Estadual

Com assistência e gol de Ciel, o Ferroviário venceu o Caucaia de virada por 2 a 1 na noite deste sábado, 28, no estádio João Ronaldo, em Pacajus. O primeiro tento da partida foi marcado para a Raposa Metropolitana, por Vanderlan, mas logo Deysinho e o camisa 99 colocaram o Tubarão na frente no placar.

Na primeira etapa, as equipes protagonizaram uma partida equilibrada. O Caucaia, que até então ainda não tinha marcado gol no certame, abriu o placar aos 10 minutos pelo camisa 17. O grupo comandado pelo técnico Roberto Carlos criou as oportunidades de gol que teve utilizando principalmente as laterais e lançamentos com jogadas rápidas.

Do outro lado do campo, o Ferroviário teve dificuldade de criação no meio de campo, embora tenha se mantido mais com a bola, e não encontrava tanto espaço para atacar nos minutos iniciais. Esse cenário mudou após os 30 minutos. Após duas defesas milagrosas do goleiro Célio, o Tubarão conseguiu fazer a bola entrar no gol no primeiro minuto de acréscimo, quando Ciel deu assistência para o camisa 7, Deysinho, deixar tudo igual no marcador.

O camisa 99 voltou ainda a brilhar segundo tempo. Aos 16 minutos, após uma cobrança de lateral, a bola foi arrumada para o artilheiro do Campeonato Cearense, que sem marcação colocou o grupo coral na frente no placar após um belo gol de cobertura.

Com o resultado, o grupo comandado por Paulinho Kobayashi ocupa a liderança provisória do grupo B com 6 pontos somados em três jogos. Já o Caucaia se complica ainda mais no certame por ainda não ter somado nenhum ponto na competição após três rodadas.

