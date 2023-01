Ferroviário e Caucaia se enfrentam em luta antecipada por classificação no Campeonato Cearense

Ferroviário e Caucaia se enfrentam nesta sábado, 28, às 20 horas, no estádio Ronaldão, em um jogo que já é decisivo para as duas equipes, embora seja válido pela terceira e antepenúltima rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. Para seguir mirando a classificação para a próxima etapa do certame, tanto Tubarão quanto Raposa precisam dos três pontos.

Com uma vitória e uma derrota nos dois duelos já disputados, o Ferroviário está na terceira posição do grupo B. Do outro lado do campo, o Caucaia vive uma situação mais dramática, já que perdeu as duas partidas que disputou até aqui e está na penúltima colocação do chaveamento A.

O Tubarão da Barra chega para o jogo com pouco tempo de treinamento e descanso entre a última partida e esta. O elenco coral entrou em campo na quarta-feira, 25, quando foi derrotado pelo Atlético Cearense. Nos últimos dois dias, a equipe comandada por Paulinho Kobayashi só teve tempo de realizar atividade regenerativa e depois treino de apronto.

O Caucaia, que jogou de forma antecipada a segunda rodada, quando foi derrotado pelo Fortaleza, teve um pouco mais de tempo para se preparar para o duelo. A equipe realiza atividades focadas exclusivamente no embate contra o Ferroviário desde a semana passada. Apesar das adversidades na competição, o treino de apronto de sexta, 27, ocorreu em clima de festividade já que foi aniversário do técnico Roberto Carlos.

Diferencial para a vitória

Para o embate, o grande diferencial do Tubarão pode ser o volante Thalison. Anunciado na última quinta, o jogador já foi regularizado e está à disposição do treinador Kobayashi. Outro destaque não só do grupo, mas do campeonato, é a dupla de ataque Ciel e Erick Pulga. O camisa 99 é o artilheiro da competição até aqui com três gols marcados e o companheiro de equipe tem sido uma grande peça na construção dessa artilharia com boas atuações.

O Caucaia até aqui não possui qualquer artilheiro. Juntamente com o Barbalha, o grupo comandado por Roberto Carlos ainda não balançou as redes no Cearense.

Ferroviário e Caucaia não possuem jogadores suspensos. A relação de jogadores que podem estar machucados de ambos os times só é divulgada horas antes do duelo.

Ficha técnica

Ferroviário

4-3-3: Douglas; Wesley, Roni Lobo, Fabão, Matheus Silva; Vinícius Paulista, Linconl, Felipe Guedes; Matheus Lima, Erick Pulga, Ciel. Téc: P. Kobayashi



Caucaia

4-3-3: Célio; Ceará, Túlio, Airton Júnior e Matheus Maranguape; Leylon, Wilkerm Leylon e Guto; Goiaba, Juliano e Zazá. Técnico Roberto Carlos.

Data: 28/01/2023

Horário: 20 horas

Local: Estádio João Ronaldo, Pacajus (CE)

Árbitro: Alexandre de Sousa Peixoto

Assistentes: Wesley Rodrigues Miguel e Joélia da Silva Basílio

Transmissão: FCF TV

