Embalado, Ferroviário enfrenta o Atlético Cearense no Elzir Cabral

Tubarão da Barra do Ceará quer segunda vitória consecutiva no Campeonato Cearense. Águia busca primeiro triunfo no torneio

Ferroviário e Atlético Cearense entram em campo nesta quarta-feira, 25, às 15h30min, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2023. O jogo será disputado no Estádio Elzir Cabral, localizado na Barra do Ceará, em Fortaleza.

Após aplicar duas goleadas nos últimos dois jogos contra Barbalha e Ceará pelo Estadual e Copa do Nordeste, respectivamente, o Tubarão chega focado em conquistar seu segundo triunfo seguido no Campeonato Cearense.

Sob o comando de Paulinho Kobayashi, o time marcou sete gols nos últimos dois jogos e não sofreu nenhum. Os destaques individuais da equipe até o momento são Ciel e Erick Pulga, dupla de ataque fez todos os tentos do Ferrão nas últimas duas partidas, além do goleiro Douglas Dias.

“Eu estou muito feliz de jogar com o Ciel. É um cara que eu assisti na televisão e hoje eu posso ter a honra de jogar ao lado dele e o ajudar a marcar muito mais gols”, afirmou Pulga em entrevista exclusiva à Rádio O POVO CBN sobre a parceria com o veterano de 40 anos.

Depois do jogo contra o Barbalha, na última segunda-feira, 16, o treinador Paulinho Kobayashi concedeu entrevista coletiva e falou sobre os objetivos do clube coral no certame estadual.

"O céu é o limite, temos que pensar dessa maneira. Temos que reforçar nossa equipe, trazer mais atletas porque são duas competições. A gente entende que vai haver um desgaste, o que é natural, são seres humanos", disse.

Para a partida diante da Águia, o Ferroviário terá todos os seus jogadores à disposição. O jogo pode marcar o retorno do time coral ao topo da classificação do Grupo B. Atual segundo colocado com três pontos, o Tubarão pode ultrapassar o Fortaleza, que tem uma partida a mais, em caso de vitória.

O Atlético, por sua vez, chega para o confronto com o objetivo claro: vencer o seu primeiro jogo no Estadual 2023. A equipe da Lagoa Redonda estreou na competição no último domingo, 15, diante do Pacajus.

Na ocasião, a Águia empatou por 1 a 1 com gol marcado por Siloé. O resultado deixou o time na terceira posição do Grupo A com um ponto e atrás de Ceará e Iguatu. Durante dez dias, o técnico Michel Lima preparou o Atlético visando o Tubarão.

Ferroviário x Atlético-CE

Ferroviário



4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Roni Lobo, Fabão, Matheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes, Vinícius Paulista; Deizinho, Erick Pulga, Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi

Atlético Cearense

5-3-2: Franklin; Diego, Matheus, Nanim, Domingos, Lucas; Rodrigo, Douglas e Elanardo; Siloé, Ari. Téc: Michel Lima

Local: Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza/CE

Data: 25/01/2023

Horário: 15h30min

Árbitro: Adriano Barros

Assistentes: Marco Aurélio Lima Filho e Francisco Borges de Sousa Filho

Transmissão: FCF TV

