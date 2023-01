Fortaleza x Caucaia ao vivo pelo Campeonato Cearense 2023; siga transmissão

Fortaleza e Caucaia se enfrentam hoje, 18, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas (CE), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Depois de estrear no Campeonato Cearense de 2023 com vitória, o Fortaleza busca manter os 100% de aproveitamento. Na noite desta quarta-feira, 18, o Leão do Pici enfrenta o Caucaia, pela segunda rodada, no Estádio Presidente Vargas. A bola começa a rolar a partir das 20 horas. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Caucaia ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Caucaia ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e Caucaia

Fortaleza

João Ricardo; Dudu, Brítez, Ceballos, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welisson, Sammuel; Pedro Rocha e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda..

Caucaia

Célio; Ceará, Túlio, Airton Júnior e Matheus Maranguape; Leylon, Wilkerm Leylon e Guto; Goiaba, Juliano e Zazá. Técnico Roberto Carlos.

Como chegam Fortaleza e Caucaia para o jogo

A escalação do escrete vermelho-azul-e-branco ainda é uma incógnita. Diante da variedade de opções, e também por ser início de temporada, é natural que o técnico Juan Pablo Vojvoda rode o elenco e dê oportunidade para todos os jogadores. Portanto, o esperado é que o time titular sofra alterações para o duelo diante do Caucaia em relação aos 11 iniciais da estreia contra o Iguatu.

Em meio às dúvidas sobre a escalação titular do Fortaleza, é certo que três jogadores não poderão entrar em campo nesta quarta-feira, 18. Moisés sofreu um pisão no pé e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Iguatu. Além do atacante, Vojvoda não poderá contar com dois importantes reforços. O meia Tomás Pochettino e o atacante Juan Martín Lucero ainda aguardam regularização junto ao BID para poder entrar em campo com a camisa leonina. A dupla deve ganhar condição de jogo até o fim da semana.

O Caucaia, por sua vez, não tem nenhum desfalque confirmado. Marcelo de Lima Henrique fica encarregado de apitar o confronto, enquanto Jailson Albano da Silva e Deborah Beatriz Ferreira ocupam o posto de assistentes. O quarto árbitro é Francisco Naydson Albuquerque de Souza. (Com Guilherme de Andrade)

