Empresa de refrigerantes renova parceria com clubes para o Campeonato Cearense 2023

A empresa cearense Cajuína São Geraldo, que produz o tradicional refrigerante de caju, renovou a parceria com os times Guarani de Juazeiro e Icasa para o Campeonato Cearense de 2023. O Leão disputa a elite do certame, já o Verdão joga a Série B.

Em campo, a parceria é estampada na blusa dos jogadores. A logomarca também aparece em mídias on e offline dos dois times: redes sociais, jornais, YouTube, rádio, banner, placas, jogos ao vivo e eventos.

Sobre o assunto Fortaleza x Caucaia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Campeonato Cearense será exibido no streaming e terá pay-per-view na TV

Campeonato Cearense 2023: confira guia completo do Estadual

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Desde muito tempo, a Cajuína São Geraldo sempre esteve empenhada em apoiar o esporte e as equipes de futebol locais. Retomamos no ano passado nossa parceria com os principais times do Cariri, Icasa e Guarani de Juazeiro. Acreditamos muito no potencial desses times, e não poderíamos deixar de apoiar as equipes nos seus respectivos campeonatos. Temos uma grande quantidade de torcedores das equipes em nosso quadro de colaboradores que estarão torcendo junto conosco. Por isso, desejamos muito sucesso aos times e que tragam muitos resultados positivos”, destaca o coordenador de marketing da empresa, Tiago Caldas.

Tags