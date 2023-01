Ciel prega respeito ao Ceará, mas pontua: "Quem sabe a gente pode surpreender"

Camisa 99 do Ferroviário foi entrevistado no programa Esportes do POVO nesta terça-feira, 17

Artilheiro do Campeonato Cearense com três gols, o centroavante Ciel participou nesta terça-feira, 17, do programa Esportes do Povo e falou sobre carreira, contrato com o Ferroviário e do próximo duelo do Tubarão no Estadual. O clube coral enfrenta o Ceará no próximo domingo, 22, às 18 horas e o camisa 99 espera que em campo o embate seja difícil para o Ferroviário e destacou o foco do grupo na competição.

"O time tá focado nessa partida como focamos no jogo de ontem. Hoje é reapresentação e a partir de hoje o professor vai começar a falar sobre esse jogo, pois uma partida muito difícil. Um time grande como o Ceará, a gente tem que respeitar até o início da partida. Quando começar a partida a gente tem que dar o nosso melhor e buscar o nosso objetivo que é a vitória. Quem sabe a gente pode surpreender", relatou.

Conversando sobre carreira, o jogador de 40 anos rechaçou a ideia de se aposentar em breve e destacou o prazer que sente em jogar bola. "Não penso em encerrar carreira agora. O que mais gosto é de levar palavra aos meninos e de estar dentro campo jogando e fazendo gols. Graças a Deus, estamos colhendo coisas boas e focando e melhorando a cada dia, alcançando nossos objetivos", pontuou.

Em outro momento, Ciel explicou ainda que segue jogando bola mesmo aos 40 anos e fazendo gols por renúncia e também por dedicação. "Renunciar muitas coisas. Tem momentos que é lazer e eu vou treinar. Tem momentos de descanso que eu faço recuperação. É alimentação, descanso e coisas que eu faço. Só quem sabe sou eu e Jesus e eu e minha família. É você ter foco, querer realizar sonhos. Eu tenho sonhos e ainda vou realizá-los", falou.

Contrato com o Ferroviário

Durante a entrevista, houve ainda tempo para falar sobre o contrato com o Ferroviário. O camisa 99 revelou que recebeu cinco propostas antes de encaminhar acerto com o Tubarão.

"Apareceram cinco propostas e eu entreguei na mão do Senhor com minha filha de ficar aqui e pelo Ferroviário. Já era a quinta vez que o clube entrava em contato para me contratar. Vários torcedores foram nas redes sociais e perguntando porque eu não jogava no Ferroviário, perguntando se eu não gostava, e não era isso. Havia algumas coisas que não eram de acordo com Papai do céu. Quando tem mentira, as coisas não se encaixam. Eu sou um cara correto", acentuou.

