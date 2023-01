Cearense 2023: Fortaleza, atual tetracampeão, busca inédito penta

Campeão das últimas quatro edições, o Fortaleza chega empolgado para a disputa do Campeonato Cearense de 2023.

Além da natural motivação de levantar a taça, há outros elementos em jogo que aumentam a importância do torneio na próxima temporada, sobretudo pela possibilidade do Leão conquistar o inédito pentacampeonato, além de se firmar como clube com maior número de títulos estaduais do cenário local de futebol.

É a segunda vez que o Fortaleza ingressa na competição sob o status de tetracampeão. A primeira aconteceu nas campanhas de 2007 a 2010, quando também venceu o certame cearense por quatro anos consecutivos.

Campeonato Cearense 2023: CONFIRA guia completo do Estadual

Naquela ocasião, porém, o escrete vermelho-azul-e-branco não conseguiu, em 2011, o almejado penta — algo que apenas o rival Ceará conquistou (1915-1919).

Novamente com as chances em mãos, a ideia do Tricolor é escrever uma história diferente da de 2011. O contexto, inclusive, é de favoritismo para o Leão, que vive um momento de ascensão nacional embasado em campanhas históricas na Série A do Brasileirão, classificações para a Copa Libertadores e títulos regionais e estaduais vencidos.

Há ainda outro fator relevante em disputa: a soberania na competição. Atualmente, Fortaleza e Ceará estão empatados com o mesmo número de títulos cearenses, 45 para ambos. Isso significa que caso algum dos dois clubes vença a edição do próximo ano, se tornará, automaticamente, o maior campeão do Estado.

Fortaleza: Título do Cearense de 2022 aconteceu sem sustos

O Fortaleza não teve grandes dificuldades para conquistar o Campeonato Cearense em 2022. Em formato diferente, passou a disputar o torneio somente na fase eliminatória, a partir das quartas de final.



O primeiro desafio foi diante do Pacajus, e o Tricolor não deu chances ao Cacique: vitórias nos dois jogos com placar agregado de 6 a 0. Na semifinal, Clássico das Cores acirrado diante do Ferroviário, mas com dois triunfos conquistados: 1 a 0 no jogo da ida e 2 a 1 na volta, ambos no Castelão.



Em paralelo, o Leão viu o Ceará, principal concorrente pelo título, ser eliminado de forma precoce para o Iguatu, nas quartas de final. Neste lado da chave quem triunfou foi o Caucaia, que chegou com méritos na grande final para enfrentar o time do Pici.

Na decisão, o primeiro confronto aconteceu sem grandes emoções e acabou empatado sem gols. O jogo da volta, entretanto, foi o completo oposto. O Fortaleza, com uma postura dominante, controlou a partida do início ao fim e goleou a Raposa Metropolitana por 4 a 0, com tentos de Silvio Romero, Ronald e Yago Pikachu (duas vezes).

Destaques do Fortaleza para o Cearense de 2023

Embora a equipe comandada por Vojvoda tenha como grande trunfo o aspecto coletivo, há jogadores no plantel vermelho-azul-e-branco que se destacam individualmente. É o caso de Yago Pikachu, artilheiro do clube em 2022, com 17 gols, além de oito assistências.

O ala, que teve grande impacto no primeiro semestre do Leão, deixou a equipe em julho após o Shimizu S-Pulse, do Japão, pagar a multa rescisória ao Fortaleza para contratá-lo. Sem empolgar no futebol asiático, Pikachu retornou ao Pici por empréstimo e chega sob a expectativa de repetir as grandes atuações da sua primeira passagem.

Outro nome em evidência é Thiago Galhardo. O atacante foi contratado pelo Fortaleza no meio da temporada de 2022 e correspondeu dentro de campo, sendo um dos principais destaques da campanha histórica de recuperação na Série A, onde o Leão saiu da lanterna para a oitava colocação, conquistando assim vaga na Libertadores. Com a camisa tricolor, Galhardo balançou as redes sete vezes e deu uma assistência.

Quem também chegou na janela do meio do ano foi Lucas Sasha. O desconhecido volante, que atuava no futebol grego, não precisou de muito tempo para se firmar na equipe titular do Tricolor e ser um dos principais atletas do setor central. Versátil dentro de campo, ganhou destaque pela ótima capacidade de roubar bolas.

Campeonato Cearense 2023: tabela de jogos do Fortaleza

1ª rodada: Fortaleza x Iguatu



2ª rodada: Fortaleza x Caucaia



3ª rodada: Barbalha x Fortaleza



4ª rodada: Fortaleza x Atlético-CE



5ª rodada: Ceará x Fortaleza

