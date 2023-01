Campeonato Cearense 2023: confira guia completo do Estadual

Diferente de 2022, Ceará e Fortaleza entram no estadual já na primeira fase. Dessa forma, o Campeonato Cearense 2023 será iniciado com dez clubes. Confira

O Campeonato Cearense de 2023 está prestes a ser iniciado. Na tarde deste sábado, 14, Fortaleza e Iguatu abrem as disputas da competição no Estádio Presidente Vargas, a partir das 16 horas. No domingo, 15, o Ceará estreia na competição contra o Guarani de Juazeiro, na Arena Romeirão.

Para esta temporada, a Federação Cearense de Futebol (FCF) alterou a fórmula de disputa do estadual. Além disso, a disposição de vagas para a Copa do Brasil sofreu alterações.

Campeonato Cearense 2023: Fórmula de disputa

Diferente das últimas cinco temporadas, o “Manjadinho” conta com a presença de Ceará e Fortaleza desde o começo da competição e, por isso, tem todos os dez participantes já na primeira fase. Além de Vovô e Leão, os integrantes do estadual de 2023 são: Iguatu, Barbalha, Caucaia, FC Atlético, Ferroviário, Guarani de Juazeiro, Maracanã e Pacajus.

Os clubes estão divididos em dois grupos (A e B) com cinco integrantes cada. Vale destacar que os confrontos desta primeira fase são formados por equipes de chaves diferentes. Para servir de exemplo, o Fortaleza, que pertence ao grupo B, estreará contra o Iguatu, do grupo A.

CONFIRA a tabela detalhada

As chaves estão divididas da seguinte forma: Ceará, Atlético-CE, Barbalha, Caucaia e Iguatu estão no grupo A; Fortaleza, Ferroviário, Guarani de Juazeiro, Maracanã e Pacajus pertencem ao B.

Após o fim da fase inicial, os primeiros colocados de cada grupo garantem vaga na semifinal da competição, enquanto os 2º e 3º lugares partem para as quartas de final.

No “mata-mata”, os confrontos são formados por equipes da mesma chave, com exceção da final. Os duelos na etapa eliminatória serão disputados no formato de ida e volta. Não haverá vantagem de empate, fazendo necessária uma disputa de pênaltis em caso de igualdade no saldo de gols.

Os clubes que terminarem a primeira fase nas posições 4 e 5 de cada grupo irão disputar um quadrangular de rebaixamento. A pontuação será zerada, e as duas piores equipes desta fase irão disputar a Série B do Campeonato Cearense em 2024.

Outra novidade implementada pela FCF para o estadual de 2023 é a presença da Taça Pedro Basílio. O prêmio simbólico será entregue ao clube de melhor campanha, entre os dois grupos, na primeira fase da competição. Além disso, haverá o título de "Campeão do Interior" para o clube, que não seja sediado na capital cearense, mais bem colocado.

Campeonato Cearense 2023: Disposição de vagas para competições nacionais e regionais

O Campeonato Cearense também serve como porta de entrada para competições de âmbito nacional e regional. Isso porque, por meio do Estadual, os clubes participantes podem garantir vaga na Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste.

No caso da Copa do Brasil, competição bastante valorizada pelo alto retorno financeiro, apenas o campeão e o vice-campeão garantem a participação por meio do Cearense. Já para a Copa do Nordeste, o primeiro colocado do Estadual tem vaga direta na fase de grupos garantida.

Com relação a Série D do Campeonato Brasileiro, as três vagas serão destinadas aos clubes de melhor colocação na classificação geral do Campeonato Cearense de 2023, com exceção daqueles que já tiverem vagas garantidas nas Série A, B, C ou D do Brasileiro de 2024.

Campeonato Cearense 2023: onde assistir ao vivo à transmissão

As partidas do Campeonato Cearense serão transmitidos das seguintes formas: TV Cidade fará a transmissão de um jogo por rodada na TV aberta, enquanto a DAZN passará os jogos via internet, além de disponibilizar um canal de pay-per-view em TVs por assinatura, chamado de "Nosso Futebol".

Campeonato Cearense 2023: atual tetracampeão, Fortaleza busca o inédito penta

Campeão das últimas quatro edições, o Fortaleza chega empolgado para a disputa do Campeonato Cearense de 2023. Além da natural motivação de levantar a taça, há outros elementos em jogo que aumentam a importância do torneio na próxima temporada, sobretudo pela possibilidade do Leão conquistar o inédito pentacampeonato, além de se firmar como clube com maior número de títulos estaduais do cenário local de futebol.

Campeonato Cearense 2023: Ceará quer retomar hegemonia no futebol local

O Ceará começa 2023 em busca de um recomeço. Em uma nova realidade após o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, o Vovô dá o primeiro passo para escrever um bom enredo na nova temporada disputando o Campeonato Cearense, em que vai tentar voltar a vencer após quatro anos sem levantar a taça.

Campeonato Cearense 2023: Ferroviário aposta em velhos conhecidos para surpreender

O Ferroviário inicia o Campeonato Cearense no dia 15 de janeiro, diante do Barbalha, no estádio Elzir Cabral. Para a competição, o Tubarão da Barra aposta em uma mescla de um elenco experiente, com jogadores que tiveram passagens pelo clube e pelo futebol local, e atletas mais jovens, sendo alguns promovidos da base.

Campeonato Cearense 2023: quase rebaixado em 2022, Atlético-CE quer se manter na elite

Depois de quase ser rebaixado para a Série B do Cearense em 2022, o Atlético-CE tem a permanência na elite como principal objetivo para a competição em 2023. A Águia da Precabura estreia no Estadual no dia 15 de janeiro, contra o Pacajus, às 15h30min. O palco do confronto será o Estádio Domingão, em Horizonte.

Campeonato Cearense 2023: vice em 2022, Caucaia quer ir longe mais uma vez

O Caucaia vem se firmando como uma das forças do futebol cearense nos últimos anos. Em 2022, o clube conseguiu o vice-campeonato com uma campanha histórica. Agora, a Raposa quer seguir fazendo bonito e almeja fazer um bom Estadual em 2023.

Campeonato Cearense 2023: semifinalista em 2022, Iguatu busca se firmar no Campeonato Cearense de 2023

Depois de realizar uma ótima campanha no Campeonato Cearense de 2022, o Iguatu tem a responsabilidade de repetir o bom desempenho, ou até mesmo melhorar, na próxima edição do estadual. O Azulão das Lagoas, como é conhecida a equipe do interior do Ceará, terá uma pedreira na primeira rodada: o adversário de estreia será o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda.

Campeonato Cearense 2023: Guarani de Juazeiro tem permanência como objetivo

Campeão da Série B do Estadual em 2022, o Guarani de Juazeiro possui metas modestas para o Campeonato Cearense deste ano. Sem ajuda para investimentos, o principal objetivo do clube é se manter na elite, afirmou o presidente Suarez Leite Machado.

Campeonato Cearense 2023: Maracanã mira vaga em competição nacional

Após se manter na elite do futebol estadual, o Maracanã sonha mais alto. O clube agora mira uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. Para alcançar o feito, o Azulão se prepara para o Campeonato Cearense desde o dia 20 de dezembro, quando se apresentou para a pré-temporada.

Campeonato Cearense 2023: campeão da Fares Lopes, Pacajus reformula elenco para Estadual

Atual campeão da Fares Lopes, o Pacajus pretende se manter competitivo para a disputa do Campeonato Cearense. O Índio do Vale do Cajú reformulou o elenco para o Estadual, no qual pretende avançar para a próxima fase e repetir a campanha da última temporada. O time estreia no dia 15 de janeiro, quando enfrenta o Atlético Cearense fora de casa.

Campeonato Cearense 2023: de volta à elite, Barbalha mira a permanência

O Barbalha está de volta à primeira divisão do Campeonato Cearense. Após sofrer rebaixamento em 2021, o time voltou sendo vice-campeão da Segundona em 2022. A Raposa da Região do Cariri chega para a disputa do Estadual com o objetivo de permanecer na Série A.

