Iguatu, semifinalista em 2022, busca se firmar no Cearense 2023

Depois de realizar uma ótima campanha no Campeonato Cearense de 2022, o Iguatu tem a responsabilidade de repetir o bom desempenho, ou até mesmo melhorar, na próxima edição do estadual. O Azulão das Lagoas, como é conhecida a equipe do interior do Ceará, terá uma pedreira na primeira rodada: o adversário de estreia será o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda.

Para o Estadual desta temporada, o Azulão definiu que o treinador da equipe será o experiente Washington Luiz, que por último defendeu as cores do Pacatuba, pelo qual conseguiu o acesso e título da Série C do Cearense. O restante da comissão técnica será composto por Breno (auxiliar técnico), Cabal (preparador de goleiro) e Diego (preparador físico).

Sobre o assunto Sistema de irrigação da Arena Castelão passa por revisão e estádio recebe visita da FCF

CBF retira vaga de Pacajus na Copa do Brasil e concede ao Iguatu; entenda

Ferroviário vence amistoso contra Potiguar/RN e segue preparação para o pré-Nordestão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Velho conhecido do futebol cearense, o ex-jogador Gilmak Queiroz, que já defendeu as cores de clubes como Fortaleza, Icasa e do próprio Iguatu, é um dos membros da diretoria. O profissional de 35 anos foi anunciado como novo executivo de futebol do Azulão.

Com relação ao time que atuou no Campeonato Cearense de 2022, o Iguatu conseguiu acertar o retorno de apenas dois atletas desta campanha histórica e, por consequência, formou um elenco praticamente do zero para a próxima temporada. O lateral Talison Calcinha e o goleiro Gerfersson são os únicos remanescentes.

Além da dupla mencionada, o Azulão oficializou a contratação de outros 16 jogadores: os goleiros Marcelo e Ytalo Daniel; os zagueiros Felipe Felix, Max Oliveira e Júlio Nascimento; os laterais João Antônio e Wender; o volante Gleidson Henrique; os meias Guidio e Isaú; os atacantes Alison Araçoiaba, Dico Quixadá, Caxito, Rômulo Sousa, Leandrinho e Jacozinho.

O presidente do clube, Antônio Filho, revelou ao Esportes O POVO a meta do clube dentro do Estadual de 2023: "O objetivo nosso é classificar entre os três da chave (primeira fase). Depois o pensamento é na tão sonhada Copa do Brasil”, disse..

Associação Desportiva Iguatu

Alcunha: Azulão

Cidade: Iguatu (CE)

Estádio: Morenão, em Iguatu

Fundação: 11/03/2010

Presidente: Antônio Filho

Calendário em 2023: Série A do Campeonato Cearense, Série D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Elenco completo:

Goleiros: Marcelo, Ytalo Daniel e Gerfersson



Laterais: Talison Calcinha, João Antônio e Wender



Zagueiros: Felipe Felix, Max Oliveira e Júlio Nascimento



Volantes: Gleidson Henrique



Meias: Guidio e Itaú



Atacantes: Alison Araçoiaba, Dico Quixadá, Caxito, Rômulo Sousa, Leandrinho e Jacozinho



Técnico: Washington Luiz

Campanhas no Campeonato Cearense:

1ª divisão: 2018 (5º), 2019 (9º - rebaixado); 2022 (4º - semifinalista)

2ª divisão: 2013 (4º - semifinalista); 2014 (5º - rebaixado); 2016 (6º); 2017 (1º - campeão); 2020 (5º); 2021 (2º - vice-campeão)

3ª divisão: 2010 (18º - último); 2012 (1º - campeão); 2015 (3º - 2ª fase)

Tags