Cearense 2023: Pacajus, campeão da Fares Lopes, reformula elenco

Clube deseja repetir façanha da última temporada, quando avançou para o mata-mata do Estadual. Confira como Pacajus chega no Campeonato Cearense 2023

Atual campeão da Fares Lopes, o Pacajus pretende se manter competitivo para a disputa do Campeonato Cearense. O Índio do Vale do Cajú reformulou o elenco para o Estadual, no qual pretende avançar para a próxima fase e repetir a campanha da última temporada. O time estreia no dia 15 de janeiro, quando enfrenta o Atlético Cearense fora de casa.

Ao todo, o Pacajus trouxe 13 novos jogadores e renovou o contrato de seis atletas: os atacantes Edson Reis e André Cassaco, o lateral-esquerdo Guto e o lateral-direito Ray Cardoso, o volante Claudivan e o goleiro Casquinha.

A pré-temporada foi iniciada no dia 22 de dezembro e o clube manteve a comissão técnica campeã da Fares Lopes, liderada pelo treinador Cleiton Cearense, que já ocupou o cargo de preparador físico da equipe. Ele será auxiliado por Michel Guerreiro e Fitinha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2022, o Pacajus fez boa campanha no Campeonato Cearense, em que ocupou a terceira colocação na primeira fase, o que garantiu à equipe uma vaga nas quartas de final. Nesta etapa do Estadual, o Índio acabou eliminado pelo Fortaleza. O clube pretende repetir a façanha da temporada passada.

“Primeiramente, nosso objetivo é passar de fase e disputar o mata-mata. Passando de fase, nosso objetivo no cearense é ficar entre os 4 primeiros, para assim garantir vaga nas competições nacionais de 2024”, explicou Miguel Cortez, assessor de comunicação do Pacajus.

Na Série D, o Pacajus ficou entre os quatro melhores do Grupo 2 e conseguiu avançar para a segunda fase, sendo eliminado pelo Rio Branco-AC, nos pênaltis. O clube, porém, garantiu a permanência na quarta divisão em 2023.

Nas competições locais o Pacajus também teve saldo positivo, sendo o campeão da Fares Lopes e ficando em terceiro na Taça Padre Cícero.

Calendário do Pacajus no Campeonato Cearense

1ª rodada - Atlético-CE x Pacajus

2ª rodada - Ceará x Pacajus

3ª rodada - Pacajus x Iguatu

x Iguatu 4ª rodada - Pacajus x Barbalha

x Barbalha 5ª rodada - Caucaia x Pacajus



Pacajus Esporte Clube

Alcunha: Índio do Vale do Caju

Cidade: Pacajus (CE)

Fundação: 17/06/2017

Presidente: Francisco Cristiano Cortez Oliveira

Calendário em 2023: Série A do Campeonato Cearense e Série D do Campeonato Brasileiro

Campanhas do Pacajus no Campeonato Cearense

1ª divisão: 2020 (7º colocação); 2021 (5º colocação); 2022 (5° colocação)

2ª divisão: 2018 (6º colocação); 2019 (2º colocação e promoção)

3ª divisão: 2017 (4º colocação)

Pacajus: elenco completo para o Campeonato Cearense 2023

Confira abaixo os jogadores do time:

Goleiros

Lupita

Casquinha

Zagueiros

Jefferson Freitas

Cláudio

Odair Lucas

Heltton Matheus

Laterais

Guto

Ray Cardoso

Meias

Claudivan

Bruno Ocara

Jair Pitbull

Gustavo Dinardi

Bruninho

Atacantes

Índio Potiguá

Chrismar

Lucas Lopeu

Anderson Manga

André Cassaco

Edson Reis

Comissão técnica do Pacajus para o Campeonato Cearense

Técnico: Cleiton Cearenses

Aux. Técnico: Michel Guerreiro

Aux. Técnico: Fitinha

Preparador Físico: Handerson Guimarães

Preparador de goleiros: Júnior Gadelha

Aux. Prep. de Goleiros: Gilson Costa

Analista de Desempenho: Leiz Amorim



Tags