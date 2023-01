Cearense 2023: Atlético-CE, quase rebaixado em 2022, quer ficar na elite

A Águia da Precabura foi salva do rebaixamento no estadual após o Icasa escalar jogador de forma irregular. Veja mais sobre o Atlético-CE no Cearense 2023

Depois de quase ser rebaixado para a Série B do Cearense em 2022, o Atlético-CE tem a permanência na elite como principal objetivo para a competição em 2023. A Águia da Precabura estreia no Estadual no dia 15 de janeiro, contra o Pacajus, às 15h30min. O palco do confronto será o Estádio Domingão, em Horizonte.

Dentro de campo, a Águia acabou sendo rebaixada para a Série B local ao terminar a última edição na sétima posição da primeira fase, com apenas 13 pontos somados em 14 jogos. Porém, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF) tirou quatro pontos do Icasa devido à escalação irregular do lateral-direito Leandro Mendes.

Com a perda no Tribunal, o Verdão do Cariri saiu de 16 para 12 pontos e, por isso, acabou sendo ultrapassado pelo Atlético-CE, que pulou da sétima para a sexta posição e se livrou do rebaixamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Devido à campanha ruim na última edição do Campeonato Cearense, a Águia reformulou por completo o elenco e não manteve nenhum atleta do time de 2022. Foram realizadas 22 contratações, das quais 18 já estão treinando no centro de treinamento do clube.

Além dos jogadores, os membros da comissão técnica também foram contratados. São eles: Michel Lima, técnico; Michel Teixeira, auxiliar técnico; Jhone Vieira, 2º auxiliar técnico; Sérgio Vandre, preparador físico; Teo, preparador de goleiros; Pedro Braga, fisioterapeuta; Fabinho, Massagista.

Futebol Clube Atlético Cearense

Alcunha: Águia da Precabura

Cidade: Fortaleza (CE)

Fundação: 07/03/1997

Presidente: Maria José Vieira

Calendário em 2022: Série A do Campeonato Cearense e Série D do Campeonato Brasileiro

Campeonato Cearense 2023: tabela de jogos do Atlético-CE

1ª rodada: Atlético-CE x Pacajus

2ª rodada: Ferroviário x Atlético-CE

3ª rodada: Atlético-CE x Guarani de Juazeiro

4ª rodada: Fortaleza x Atlético-CE

5ª rodada: Atlético-CE x Maracanã

Atlético-CE: campanhas no Campeonato Cearense

1ª divisão: 1999 (5º); 2000 (5º); 2001 (4º); 2002 (9º - rebaixado); 2004 (4º); 2005 (4º); 2006 (7º); 2007 (9º); 2008 (10º - rebaixado); 2016 (2º - vice-campeão); 2017 (8º); 2018 (3º); 2019 (5º); 2020 (5º); 2021 (4º); 2022 (8º)

2ª divisão: 1998 (1º); 2003 (2º); 2009 (5º); 2010 (3º); 2011 (8º); 2012 (3º); 2013 (11º); 2015 (2º)

3ª divisão: 2014 (1º)

Tags