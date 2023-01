Cearense 2023: Ceará quer retomar hegemonia no futebol local

Vovô entra no torneio em busca de voltar a levantar a taça após quatro anos sem vencer. Confira tudo sobre o Ceará no Campeonato Cearense 2023

O Ceará começa 2023 em busca de um recomeço. Em uma nova realidade após o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, o Vovô dá o primeiro passo para escrever um bom enredo na nova temporada disputando o Campeonato Cearense, em que vai tentar voltar a vencer após quatro anos sem levantar a taça.

O objetivo na competição é, portanto, voltar a triunfar para retomar a hegemonia local e também para evitar que o rival Fortaleza se firme pentacampeão local. Para isso, o Alvinegro de Porangabuçu fez uma reformulação.

A principal mudança ocorreu no comando técnico, agora com o paraguaio Gustavo Morínigo. No elenco, chegaram o goleiro Alfredo Aguilar; zagueiro Tiago Pagnussat; os laterais-esquerdo Danilo Barcelos e Willian Formiga; os volantes Caíque e Arthur Rezende; os meias Jean Carlos e Chay e os atacantes Vitor Gabriel, Janderson e Luvannor.

Cearense 2023: a reformulação no elenco do Ceará

As chegadas ocorrem no momento em que a reformulação ocorre principalmente por saídas. Até o momento, 17 jogadores já deixaram o time e a tendência é que a lista aumente. Em fim de contrato, Diego Rigonato, Vinicius Machado, Jô e João Ricardo não permaneceram, bem como o lateral Bruno Pacheco, que foi anunciado pelo Fortaleza.

Com o fim do contrato de empréstimo, Matheus Peixoto, Iury Castilho, Victor Luís, Rodrigo Lindoso e Jhon Vásquez também não fazem mais parte do elenco preto-e-branco, e Nino Paraíba, que possuía contrato até o final de 2023, deu adeus ao Vovô após conseguir uma rescisão contratual.

Dos 17 que partiram, seis já tinham destino traçado. Messias e Mendoza foram anunciados pelo Santos-SP, enquanto Zé Roberto foi emprestado ao Mirassol-SP. Fernando Sobral foi vendido ao Cuiabá e Marcos Victor negociado com o Bahia. Lima se transferiu para o Fluminense.

Em meio a tanta saída, há situações em aberto, como a do meia Vina, que participa da pré-temporada do Vovô, mas tem tido o nome especulado no mercado da bola, e do volante Richard Coelho, que nem se reapresentou e não deve ficar no clube.

A reformulação ocorre porque o Ceará não quer repetir erros da temporada 2022. O primeiro tropeço do Vovô ocorreu justamente no Estadual, quando a equipe caiu nos pênaltis diante do Iguatu.

Cearense 2023: os reforços do Ceará

Para sanar esse problema, a principal esperança está em Jean Carlos e Guilherme Castilho. O meia de 30 anos chega ao Vovô após três anos como titular no Náutico.

Na última temporada, ele participou diretamente de 13 gols da equipe pernambucana em 46 jogos que atuou, com oito gols e cinco assistências. Ao todo, foram 140 jogos, 36 gols e 25 assistências com a camisa do Timbu.

Campeonato Cearense 2023: tabela de jogos do Ceará

1ª rodada: Guarani de Juazeiro x Ceará



2ª rodada: Ceará x Pacajus



3ª rodada: Ceará x Maracanã



4ª rodada: Ferroviário x Ceará



5ª rodada: Ceará x Fortaleza

