Mirassol x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1 no primeiro turno / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Mirassol e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 6 de dezembro (6/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Maião, em Mirassol (SP), às 18h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Vídeo (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



Mirassol x Flamengo: como chegam os times Em sua primeira participação na Série A, o Mirassol vive uma temporada histórica. Com 66 pontos e já assegurado na quarta colocação, o Leão Caipira entra em campo para fechar a campanha diante de sua torcida com a possibilidade de manter a invencibilidade no Maião. O time de Rafael Guanaes vem de vitória sobre o Vasco por 2 a 0, em São Januário, triunfo que garantiu a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2026. A equipe do interior paulista não terá os lesionados Edson Carioca e Matheus Sales.

Do outro lado, o atual campeão brasileiro e da Libertadores em um intervalo de poucos dias, o Flamengo chega ao interior paulista sem seu elenco principal. A diretoria rubro-negra antecipou a viagem da equipe para Doha, no Catar, onde o clube disputará o Copa Intercontinental da Fifa já na próxima quarta-feira, diante do Cruz Azul, do México. Assim, quem enfrenta o Mirassol é o time sub-20, reforçado por quatro atletas do profissional: Dyogo Alves, Evertton Araújo, Michael e Wallace Yan. A equipe será comandada por Bruno Pivetti, técnico do sub-20. (Com Gazeta Esportiva)