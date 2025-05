Tabela do Brasileirão Série A 2025: classificação e próximos jogos

Tabela do Brasileirão Série A 2025: Cruzeiro derrotou o Flamengo no Mineirão / Crédito: Reprodução/ Gustavo Aleixo/ Cruzeiro

O Brasileirão da Série A 2025 segue a todo vapor. Grande parte dos jogos da sétima rodada do campeonato já foi concluída, restando apenas duas partidas, que serão disputadas nesta segunda-feira, 5 de maio. Zubeldía mostra incômodo com sequência de empates do São Paulo: ‘Prefiro perder ou ganhar’; ENTENDA



A rodada teve início ainda na sexta-feira, dia 2, com São Paulo e Fortaleza empatando em 0 a 0 — com direito a defesa de pênalti do goleiro João Ricardo. No fim de semana, os confrontos entre Vasco da Gama e Palmeiras, e entre Cruzeiro e Flamengo, movimentaram a tabela com resultados que trouxeram mudanças importantes na classificação do Campeonato Brasileiro. Confira todos os resultados e a classificação da sétima rodada do Brasileirão 2025 Tabela do Brasileirão 2025: veja todos os resultados Além dos jogos principais, outras partidas tiveram relevância na disputa pela liderança. O Ceará, no sábado, venceu o Vitória por 1 a 0, em um clássico nordestino no Castelão.