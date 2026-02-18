Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O'Higgins x Bahia: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O'Higgins x Bahia: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Jogo da Copa Libertadores da América entre O'Higgins e Bahia é nesta quarta-feira, 18, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O'Higgins e Bahia se enfrentam hoje, quarta-feira, 18 de fevereiro (18/2), em jogo de ida válido pela segunda fase da Copa Libertadores da América 2026. A partida será disputada no Estádio El Teniente, em Racangua, no Chile, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

O'Higgins x Bahia: como chegam os times  

Invicto em 2026, o Bahia faz sua segunda aparição consecutiva na Libertadores. O time comandado por Rogério Ceni, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, lidera o Estadual.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Alberto Feres (URU) será o árbitro do confronto. (Com Gazeta Esportiva)

O'Higgins x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

  • Paramount+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo O'Higgins x Bahia

Quarta-feira, 18 de fevereiro (18/2), às 19 horas (horário de Brasília).

Onde será O'Higgins x Bahia

Estádio El Teniente, em Racangua, no Chile

Fortaleza tem a defesa menos vazada entre clubes das Séries A e B em 2026; CONFIRA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar