Jogo da Copa Libertadores da América entre O'Higgins e Bahia é nesta quarta-feira, 18, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O'Higgins e Bahia se enfrentam hoje, quarta-feira, 18 de fevereiro (18/2), em jogo de ida válido pela segunda fase da Copa Libertadores da América 2026. A partida será disputada no Estádio El Teniente, em Racangua, no Chile, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.