O'Higgins x Bahia: onde assistir ao vivo e online pela LibertadoresJogo da Copa Libertadores da América entre O'Higgins e Bahia é nesta quarta-feira, 18, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
O'Higgins e Bahia se enfrentam hoje, quarta-feira, 18 de fevereiro (18/2), em jogo de ida válido pela segunda fase da Copa Libertadores da América 2026. A partida será disputada no Estádio El Teniente, em Racangua, no Chile, às 19 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
O'Higgins x Bahia: como chegam os times
Invicto em 2026, o Bahia faz sua segunda aparição consecutiva na Libertadores. O time comandado por Rogério Ceni, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, lidera o Estadual.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Alberto Feres (URU) será o árbitro do confronto. (Com Gazeta Esportiva)
O'Higgins x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores
- Paramount+: serviço de streaming
Libertadores: dia e horário do jogo O'Higgins x Bahia
Quarta-feira, 18 de fevereiro (18/2), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será O'Higgins x Bahia
Estádio El Teniente, em Racangua, no Chile
Fortaleza tem a defesa menos vazada entre clubes das Séries A e B em 2026; CONFIRA